Oma Marica adoptiert Enkel, von dem sie vorher nichts wusste

Marica Milosevic, eine 70-jährige Großmutter, hat nach einem langen und emotionalen Kampf ihren Enkel Pedja adoptiert. Ihre Geschichte ist eine bewegende Darstellung von Liebe, Entschlossenheit und dem unerschütterlichen Willen, eine Familie zu sein.

Marica Milosevic (70) hat eine Geschichte zu erzählen, die das Herz berührt. Nach einem langen und schwierigen Kampf ist es ihr gelungen, ihren Enkel Pedja zu adoptieren, den seine Mutter in Zvecanska zurückgelassen hatte. „Als sie starb, begannen die Probleme. Unser Sohn lief von zu Hause weg, suchte Gesellschaft auf der Straße, war im Gefängnis und als er aus dem Gefängnis kam, war er mit dieser Frau zusammen, die ihm einen Sohn gebar. Sie lebten 9 Monate zusammen, bevor er wieder ins Gefängnis kam. Wir wussten nichts über sie“, erzählt Marica unter Tränen.

Brief an Vater des Kindes

Die Nachricht von ihrem Enkel erhielt Marica durch einen Brief, den die Mutter des Kindes an ihren Sohn im Gefängnis schickte. „Sie schickte meinem Sohn im Gefängnis einen Brief, dass ihr Sohn in Zvecanska ist, sie sagte ihm, dass er Predrag heißt und dass sie ihn gleich nach der Geburt verlassen hat, sie hat ihn nicht einmal in die Arme genommen. Mein Sohn rief mich sofort an, um zu sehen, was los ist. Ich war schockiert, ich konnte nicht glauben, dass ich einen Enkel habe. Das Sozialzentrum bestätigte mir, dass es mein Enkel ist“, erzählt Marica.

Treffen mit Pedja

Die erste Begegnung mit ihrem Enkel Pedja in Zvecanska war ein emotionaler Moment für Marica. „Ich ging sofort von dort zum Sozialarbeiter in Zvecanska. Ich erzählte ihm die Situation, er bestätigte alles. Er sagte mir, dass es ihm seltsam vorkommt, dass niemand in zweieinhalb Jahren gekommen ist, um ihn zu besuchen, ich erklärte ihm, dass wir nichts wussten. Er erlaubte mir dann, meinen Enkel zu sehen, er führte mich in den Raum, wo die Kinder waren. Ich erkannte ihn sofort, er sieht genau aus wie mein Sohn. Er kam auf mich zu, um ihn in die Arme zu nehmen. Wenn ich damals keinen Herzinfarkt bekommen habe, werde ich nie einen bekommen“, erinnert sich Marica.

Vormundschaft

Der Kampf um die Vormundschaft war jedoch kein einfacher Weg. „Das Gericht entschied, dass ich die Vormundschaft für das Kind habe, aber dann schikanierte mich das Sozialzentrum. Sie verlangten eine DNA-Probe, sie gaben mir das Kind nicht, ich sollte zu Treffen kommen, es morgens abholen und abends zurückbringen. Zwei Monate lang machten sie mir Probleme. Er verstand das anfangs nicht, aber als er älter wurde, wurde er sich dessen bewusst. Als ich ihn aus Zvecanska nach Hause brachte, wusste er nicht, was ein Kühlschrank, eine Duschkabine, ein Herd ist… Gott hat mir meine Tochter genommen, aber er hat mir einen Enkel gegeben“, sagt Marica.

Nach Herzinfarkt

Trotz aller Herausforderungen hat Marica eine starke Bindung zu ihrem Enkel aufgebaut. „Er hört immer auf mich, er ist so fleißig, bevor er zur Schule geht, fragt er mich zuerst, ob er mir helfen soll. Ich muss für ihn gesund sein, ich darf nicht krank werden. Ich hatte einen Herzinfarkt, er war die ganze Zeit bei mir. Er ist so an mich gebunden, das ist unglaublich“, sagt Marica.

Geld für Medikamente

Marica und Pedja leben von ihrer Rente und trotz der finanziellen Herausforderungen stellt Marica sicher, dass Pedja alles hat, was er braucht. „Es ist mir sehr unangenehm, über diese Dinge zu sprechen, wir leben von meiner Rente. Ich gebe viel Geld für Medikamente aus, aber ich lasse immer etwas für meinen Enkel übrig, damit er auch Turnschuhe und Snacks und alles, was er braucht, hat. Er muss alles haben, was andere Kinder auch haben“, sagte Marica.

Pedja hat keinen Kontakt zu seiner Mutter. „Wer auch immer ihn fragt, er sagt, dass seine Mutter tot ist. Einmal kam er zu mir und zeigte mir eine Nachricht von seiner Mutter, die ihm geschickt wurde. In der Nachricht bat sie ihn, sich zu treffen, als sie ihn anrief und sich als seine Mutter vorstellte, sagte Pedja zu ihr: „Wer bist du, du bist nicht meine Mutter, meine Mutter ist tot. Ich habe nur eine Großmutter und einen Vater“, erzählte sie.