Der irische Schauspieler Cillian Murphy hat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung die Auszeichnung für die beste männliche Hauptrolle für seine Leistung in „Oppenheimer“ erhalten. Doch Murphys Weg zum Ruhm begann vor zwei Jahrzehnten in einem serbischen Film.

Der Beginn seiner Karriere ist eng mit dem Film „How Harry Became a Tree“ aus dem Jahr 2001 verknüpft. Der damals noch unbekannte Murphy erhielt eine der Hauptrollen in diesem Werk des serbischen Regisseurs Goran Paskaljevic. „Als Goran die Aufnahmen sah, rief er ihn sofort an. Er spürte, wie er sagte, das ist es. Denn wenn du Cillian vor die Kamera stellst, frisst er im übertragenen Sinne den Bildschirm. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung, eine interessante Aura… Diese blauen, großen Augen, ein besonderer Gesichtsausdruck, die Art, wie er strahlt… Einfach gesagt, er hat das gewisse Etwas. Aber er war eigentlich ein schüchterner Junge. Er war damals kaum älter als zwanzig. Er sprach sehr wenig. Goran sagte sofort: Das ist er, und engagierte ihn“, erinnert sich Kristin Paskaljevic, die Ehefrau von Goran Paskaljevic.

Weg zum Erfolg

Doch der Weg zum Erfolg war nicht immer einfach für den jungen Murphy. „Er hatte keine Erfahrung, manchmal war er unsicher bei einigen Szenen, Dialogen… Goran sprach viel mit ihm, öffnete ihn langsam, entspannte ihn… und er wuchs in dieser Rolle, während die Arbeit fortschritt. Der Film How Harry Became a Tree“ wurde, wie wir wissen, für das Hauptprogramm in Venedig ausgewählt. Der größte Teil des Teams ging zum Festival. Der Film wurde sehr gut aufgenommen, und etwa ein Jahr später strahlte Cillian in dem berühmten Film „28 Days Later“, und seine aufsteigende Karriere setzte sich rasant fort“, erzählt Kristin Paskaljevic.

Seit seinem Durchbruch mit „28 Days Later“ hat Murphy eine beeindruckende Karriere hingelegt, die nun mit einem Oscar gekrönt wurde. Seine Anfänge und seine Entwicklung können in einer Szene aus dem Film „How Harry Became a Tree“ nachvollzogen werden. Seine Leistung in diesem Film zeigt, wie weit er gekommen ist und wie viel er erreicht hat.