⇢ Orange kauft, Pink bekommen: iPhone 17 Pro wechselt heimlich die Farbe

Oranges iPhone wird plötzlich rosa – Besitzer des neuen Apple-Flaggschiffs erleben eine unerwünschte Farbmetamorphose. Die 1300-Euro-Investition verändert ihr Gesicht.

Das neue iPhone 17 Pro, das Apple im September als Teil seiner aktuellen Smartphone-Generation präsentierte, sorgt derzeit für unerwünschte Aufmerksamkeit. Das Flaggschiff-Modell, das nicht nur mit überlegener Technik, sondern auch mit einem überarbeiteten Design punkten sollte, zeigt offenbar Schwächen bei der Farbbeständigkeit. Die auffällige Variante „Cosmic Orange“ verfärbt sich bei manchen Geräten unter bestimmten Bedingungen in einen Roségold- oder sogar Rotton. Diese Problematik reiht sich in bereits bekannte Schwierigkeiten mit der Eloxal-Beschichtung ein, die sich zuvor schon durch extreme Kratzempfindlichkeit – besonders bei der blauen Ausführung – bemerkbar gemacht hatte. Für Käufer, die zwischen 1300 und 2450 Euro für das Premium-Gerät ausgeben, ist dies besonders frustrierend.

Nutzer-Dokumentation

In verschiedenen Online-Foren, allen voran Reddit, häufen sich Berichte über die Farbveränderungen, untermauert durch entsprechendes Bildmaterial. Die Aufnahmen dokumentieren iPhones, deren ursprüngliches Orange einem Rosa- oder intensiven Rotton gewichen ist. Lediglich an den Antennenaussparungen, dem Kameramodul und der Glasrückseite bleibt die Originalfarbe erkennbar.

Das tschechische Portal „Letem Svetem Apple M“ berichtet von einem weiteren Fall, bei dem sich zumindest das Kameramodul eines iPhone 17 Pro Max leicht rosa verfärbt hatte. Auch auf den Plattformen X und TikTok finden sich Beiträge, die weniger drastische, aber dennoch sichtbare Verfärbungen an Kanten und Kameramodul dokumentieren.

In den Kommentarspalten werden zunehmend Zweifel an der Authentizität der gezeigten Bilder laut. Der Verfasser des Reddit-Beitrags weist diese Vorwürfe entschieden zurück: „Ich könnte mir kein traurigeres Leben vorstellen, als iPhone-Bilder mit Photoshop zu bearbeiten.“ Er erwägt nun, sein Gerät im Apple Store umzutauschen und betont: „Ich wollte ein orangefarbenes iPhone, kein rosafarbenes iPhone.“

Mögliche Ursachen

Die genaue Ursache für die vereinzelten Farbveränderungen bleibt unklar. Experten vermuten einen Zusammenhang mit dem eloxierten Aluminium, eine These, die auch das Fachportal „9to5Mac“ aufgreift. Diese spezielle Beschichtung dient sowohl dem Schutz des Metalls als auch der ästhetischen Wirkung.

Apple selbst warnt in seinen Pflegehinweisen ausdrücklich vor Reinigungsmitteln mit Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid, da diese Verätzungen verursachen können, die sich als Verfärbungen manifestieren.

Die Hintergründe der berichteten Farbveränderungen werfen weiterhin Fragen auf.