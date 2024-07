ORF-Beitrag: Mehr Leistung bei geringeren Kosten

Für den neuen ORF-Beitrag zahlt man 30 Prozent weniger als für die bisherige „GIS-Gebühr“. Gleichzeitig bietet der ORF ein größeres Programm an. Der ORF-Beitrag folgt dem Grundgedanken „Der ORF gehört allen“. Daher zahlt je eine volljährige Person pro Hauptwohnsitz-Adresse seit dem 1. Jänner 2024 diese Haushaltsabgabe von 15,30 Euro im Monat. In der Steiermark, Kärnten, Tirol und dem Burgenland wird gleichzeitig eine Landesabgabe eingehoben.

Bequeme Teilzahlung mit Einzugsermächtigung

Der ORF-Beitrag ist jährlich im Voraus zu zahlen. Wer jedoch eine Einzugsermächtigung erteilt – und das macht bereits die Mehrheit – kann die Kosten über das Jahr verteilen (zweimal im Jahr halbjährlich oder sechsmal im Jahr alle zwei Monate).

Befreiung vom ORF-Beitrag weiterhin möglich.

Wie schon bei der „GIS-Gebühr“, so können sich bestimmte Gruppen von der Bezahlung des ORF-Beitrags befreien lassen. Zu den Begünstigten zählen Personen, die beispielsweise folgende Leistungen beziehen: Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld, Studien-/Schülerbeihilfe, Lehrlingsentschädigung, Pflegegeld, Pension, Arbeitslosengeld, Mindestsicherung, Leistungen aus sonstigen öffentlichen Mitteln (soziale Bedürftigkeit). Dabei darf ein bestimmtes Haushalts-Nettoeinkommen nicht überschritten werden. Ebenso können Personen, die gehörlos oder schwer hörbehindert sind, einen Antrag stellen.

Mit dem Online-Befreiungsrechner kann man in nur wenigen Schritten unverbindlich testen, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung vom ORF-Beitrag grundsätzlich erfüllt werden.

ORF weitet Programm aus

Der ORF-Beitrag finanziert unter anderem 4 Fernsehkanäle (ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF SPORT+), 9 Landesstudios, 3 österreichweite Radiosender (Ö3, Ö1, FM4), 9 Regional-Radiosender, ORF.at, ORF TELETEXT, ORF Sound, ORF Topos, Social Media-Profile, ein umfangreiches Korrespondentennetz und vieles mehr. Darüber hinaus hat der ORF mit dem neuen ORF-Gesetz sein Angebot 2024 ausgebaut, unter anderem mit der neuen Streaming-Plattform ORF ON, dem neuen Online-Kinderkanal ORF KIDS und einer weiterentwickelten ORF.at-Seite. Mit dem ORF-Gesetz erhielt der ORF zudem mehr Möglichkeiten, Sendungen online-first oder online-only auszustrahlen.

Gesicherte Nachrichten statt Fake News

Fake News werden im ORF keine Bühne geboten, denn die Redakteurinnen und Redakteure überprüfen Nachrichten doppelt. Statt Gerüchte oder persönliche Spekulationen zu verbreiten, recherchieren sie und ziehen unabhängige Expertinnen und Experten zu Rat. Im Vordergrund steht fundierte Berichterstattung statt schneller Klicks und Likes. So sucht man etwa auf orf.at vergeblich nach reißerischen Schlagzeilen. Das Nachrichten-Portal des ORF garantiert, dass alle rund um die Uhr vertrauenswürdig informiert sind.

Und so verwundert es nicht, dass die ORF-Programme hohes Publikumsvertrauen genießen. 95 Prozent der Menschen in Österreich nutzen täglich zumindest ein Angebot des ORF. Ziel des ORF ist es, ein „ORF für alle“ Menschen in Österreich zu sein.

Sie haben Fragen zum ORF-Beitrag? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Telefon: 050 200 800, Mo-Fr 7-19 Uhr E-Mail: service@orf.beitrag.at Post: ORF-Beitrags Service GmbH, Postfach 1000, 1051 Wien Fax aus Österreich: 050 200 300

Fax aus dem Ausland: 0043 50 200 300 Kundendienst: Faulmanngasse 4, 1040 Wien; Mo-Fr 8-18 Uhr orf.beitrag.at

