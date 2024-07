Urlauber aufgepasst: Kroatien & Slowenien erhöhen Spritpreise

Zum Auftakt der Tourismuszeit haben sowohl Slowenien als auch Kroatien die Treibstoffpreise erhöht, was für Autofahrer, die diese beliebten Urlaubsziele ansteuern, eine wichtige Information darstellt. Die Regierungen der beiden Länder haben die Preisanpassungen kürzlich bekannt gegeben, was in der Folge einen Anstieg der Kosten für Benzin und Diesel mit sich bringt.

Kraftstoffpreise in Slowenien

Seit Dienstag ist in Slowenien ein spürbarer Anstieg der Treibstoffpreise zu beobachten. Der Preis für einen Liter Normalbenzin ist um 3,4 Cent auf nun 1,479 Euro gestiegen, während Diesel um 5,2 Cent auf 1,507 Euro pro Liter geklettert ist. Diese Preisänderungen gelten außerhalb der Autobahn-Tankstellen und wurden von der slowenischen Regierung festgelegt. Sie sollen bis zum 15. Juli Bestand haben, wie das Energieministerium des Landes mitteilte.

Preiserhöhungen in Kroatien

In Kroatien hingegen, wo die Preisregulierung landesweit an allen Tankstellen greift, zeigt sich ein noch markanterer Preisanstieg. Der Preis für Benzin ist dort um 11 Cent auf 1,54 Euro je Liter gestiegen. Auch Diesel wurde teurer und kostet jetzt 1,45 Euro pro Liter, was eine Steigerung um 8 Cent bedeutet. Diese neuen Preise gelten, ähnlich wie in Slowenien, für die kommenden zwei Wochen, wie von der kroatischen Regierung angekündigt.

Trotz dieser Anpassungen bleiben die Treibstoffpreise in Slowenien und Kroatien im Vergleich zu den Tarifen in Österreich relativ niedrig. Ein aktueller Vergleich des ÖAMTC zeigt, dass der Durchschnittspreis für Diesel und Benzin in Österreich zuletzt bei 1,63 Euro lag.