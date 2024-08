Orthodoxe Christen feiern Preobrazenje: Das sind die Bräuche

Jährlich am 19. August begehen orthodoxe Christen weltweit ein wichtiges religiöses Fest: Preobrazenhe – die Verklärung des Herrn. In der serbisch-orthodoxen Kirche wird dieses Ereignis sowohl nach dem gregorianischen Kalender (19. August) als auch nach dem julianischen Kalender (6. August) gefeiert. Dieser Tag, einer der zwölf großen Feiertage im orthodoxen Kalender, hat für Gläubige eine besondere Bedeutung.

Zu Preobrazenje herrscht striktes Fasten. Auch jene, die sonst während des Fastens tierische Produkte zu sich nehmen, verzichten an diesem Tag auf Fleisch und gehaltvolle Speisen. Traditionell besteht die Mahlzeit oft aus Brot und Früchten, wobei Weintrauben besonders häufig auf den Tischen zu finden sind. In vielen Gegenden ergänzen Fisch und Wein das festliche Mahl.

Das Ritual der Weihe der Weintrauben ist ein zentraler Bestandteil der Feierlichkeiten. In den Kirchen werden während der heiligen Liturgien die Trauben gesegnet und anschließend an die Gläubigen verteilt. Dies symbolisiert Dankbarkeit gegenüber Gott für die Ernte und die Gaben der Natur. In Regionen ohne eigenen Weinanbau wird stattdessen anderes saisonales Obst gesegnet.

Auch auf den Friedhöfen wird dieses Ritual gepflegt: Hier werden Weintrauben zum Gedenken an die Verstorbenen verteilt.

Die Verklärung des Herrn genießt unter den orthodoxen Gläubigen einen hohen Stellenwert, weshalb viele Kirchen und Gotteshäuser in Serbien diesem Feiertag geweiht sind. Besonders bekannt sind unter anderem die Verklärungskirchen in Belgrad, Pancevo, Sokobanja und Smederevska Palanka sowie das Verklärungskloster in der Ovcar-Kablara-Schlucht, das auch als das „Serbische Athos“ bekannt ist.

Volksfeste und gemeinschaftliche Freude

Neben den religiösen Zeremonien sind auch Volksfeste ein wesentlicher Teil der Feierlichkeiten. Quer durch Serbien veranstalten die Gemeinden Märkte und fröhliche Zusammenkünfte, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Magie dieses besonderen Tages für alle erlebbar machen.