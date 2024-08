Türkische Liga: Fenerbahçes Präsident wird mit Flaschen attackiert (VIDEOS)

Bei einem Liga-Spiel zwischen Fenerbahçe und Göztepe Izmir kam es am vergangenen Samstag zu schockierenden Szenen. Fenerbahçes Präsident Ali Koç (57) wurde während der Partie von einem Unbekannten von hinten zu Boden gestoßen. Daraufhin flogen zahlreiche Flaschen auf ihn.

Die angespannte Situation begann bereits in der Halbzeit, als den angereisten Fenerbahçe-Fans der Zutritt zum Stadion verweigert wurde. Präsident Ali Koç begab sich in den Gästeblock, um mit den Behörden zu sprechen. Nachdem die Fans schließlich Einlass erhielten, trat Koç den Rückweg an, begleitet von Sicherheitskräften. Doch plötzlich eskalierte die Situation. Auf Videoaufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, sind die chaotischen Zustände deutlich zu erkennen.

„Fußball-Terroristen“ im Visier

Der Club aus Kadıköy bezeichnet in einer Stellungnahme auf seiner Webseite die Angreifer als „Fußball-Terroristen“. Es ist zu sehen, wie Ali Koç im Flaschenregen zusammenbricht. Dank der Sicherheitskräfte konnte er wieder aufstehen und die Polizei-Einsatzschilder schützten ihn vor weiteren Angriffen.

Fenerbahçe kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten, um den Vorfall vollständig aufzuklären und insbesondere, um die Erlebnisse der eigenen Fans zu untersuchen. Denn jemand hatte auch die Fans angegriffen, unter anderem mit Pfefferspray.

Keine Konsequenzen für den Täter

Der Angreifer, der laut Fenerbahçe eine Akkreditierungskarte des Göztepe-Teams trug, blieb nach dem Übergriff zunächst im Stadion. „Wer gibt dieser Person, die vor Millionen Menschen ein Verbrechen begeht, das Recht, im Stadion zu bleiben?“, fragt der Verein auf seiner Webseite. Während Koç vom Spielfeld eskortiert wurde, durfte der Angreifer das Spiel bis zum Ende verfolgen.

Reaktionen und historische Vorfälle

Der türkische Fußballverband (TFF) verurteilte die Geschehnisse aufs Schärfste und kündigte eine umfangreiche Untersuchung an. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von gewalttätigen Ausschreitungen im türkischen Fußball ein. So wurden erst im März Spieler von Fenerbahçe von Trabzonspor-Fans angegriffen, und Ende letzten Jahres schlug der Präsident des Erstligisten Ankaragücü einen Schiedsrichter nieder.