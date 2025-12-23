Otvoreno sa Ljiljanom Drakulić: Informativni podkast za dijasporu

U vremenu u kojem su informacije dostupnije nego ikad, poverenje u njihov izvor postaje ključno. Upravo iz potrebe za proverljivim i relevantnim sadržajem nastao je podkast „Otvoreno sa Ljiljanom Drakulić“, namenjen ljudima koji žive u Srbiji, ali i onima koji žive i rade u inostranstvu, a žele pouzdane informacije iz Srbije.

Autorka i voditeljka podkasta, Ljiljana Drakulić Božanić, osnivačica je agencije Medialine i ima više od deset godina iskustva u digitalnom marketingu i novinarstvu. Tokom karijere radila je na pozicioniranju brojnih brendova i projekata, među kojima je i Srbijamed, što joj je omogućilo detaljan uvid u potrebe dijaspore, posebno u oblasti zdravstvenog turizma i povezivanja sa institucijama i tržištem u Srbiji.



Zašto je ovaj podkast interesantan za dijasporu?

„Otvoreno sa Ljiljanom Drakulić“ ugostuje vrhunske stručnjake koji bez zadrške govore o temama od značaja za ljude koji žive i rade u inostranstvu:

Medicina bez filtera: Proverene informacije od vodećih lekara, ključne za sve koji koriste medicinske usluge u Srbiji.

Poslovni kompas: Praktični saveti o pozicioniranju malih i srednjih preduzeća, namenjeni ambicioznim pojedincima i preduzetnicima.

Preduzetnička realnost: Priče koje inspirišu, ali i edukuju o tome šta je zaista aktuelno i profitabilno na domaćem tržištu.



Za razliku od klasičnih intervjua, akcenat nije na ličnim pričama već na informacijama koje se mogu proveriti i primeniti. Cilj podkasta je da slušaocima ponudi kontekst, objašnjenja i konkretne uvide, bez senzacionalizma i skrivenih poruka.

„Otvoreno sa Ljiljanom Drakulić“ pozicionira se kao informativni resurs za dijasporu koja želi da ostane povezana sa dešavanjima u Srbiji, ali i da donosi odluke zasnovane na tačnim i relevantnim informacijama.