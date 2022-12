Paar startet Online-Petition gegen dieses Weihnachtslied

Der beliebte Weihnachtshit „Last Christmas“ von Wham! ist für ein Paar in Schweden so nervig geworden, dass sie eine Petition ins Leben gerufen haben, um die Rechte an dem Song zu kaufen und ihn dann nie mehr zu spielen.

Das Ehepaar Hannah und Tomas Mazetti haben bisher 60.000 Dollar gesammelt, schreibt die “Daily Mail”. Doch das reicht bei weitem nicht aus, denn die Rechte an diesem Song kosten rund 20 Millionen Dollar. Hannah enthüllte, dass sie vor etwa 13 Jahren anfing, das Lied zu hassen, als sie in einem Café in Oxford arbeitete, wo ihr Chef es ununterbrochen rauf und runter spielte.

„Der Besitzer des Cafés wollte eine weihnachtliche Atmosphäre und hatte deshalb eine spezielle CD. Aber für uns, die wir dort gearbeitet haben und 111 Mal “Last Christmas” gehört haben war das eine Qual”, erzählte sie.

Gegenüber Freunden habe sie dann geäußert, wie sehr sie das Lied hasse – so sehr, dass sie viel Geld dafür bezahlen würde, um es nie wieder hören zu müssen.

„Dann sagte jemand, dass es theoretisch möglich ist, die Rechte an dem Song zu kaufen und ihn von allen Streaming-Diensten zu nehmen“, fügte sie hinzu.

Dies hat die diesjährige Online-Petition ins Leben gerufen, auf welche bisher 327 Personen reagiert und insgesamt 62.100 US-Dollar gesammelt wurden. Aber sie haben noch einen langen Weg vor sich, da die Rechte an diesem Song bei „Warner Chappell Music UK“ liegen und ihr Wert zwischen 15 und 25 Millionen Dollar liegt.

Tomas und Hannah haben drei Kinder, August, Julian und Ada, die sich ebenfalls der Mission angeschlossen haben.

Ihr Ziel ist es, 15 Millionen Dollar aufzubringen, um Verhandlungen mit Chappell Music UK zu starten. Denn sie planen das Video in eine Atommülldeponie in Finnland zu werfen, wo es die nächsten zwei Millionen Jahre unberührt bleiben wird, berichtet Index.hr.