Passagiere sperren schreiendes Baby in Flugzeugtoilette (VIDEO)

Ein merkwürdiger Vorfall an Bord eines Flugzeugs der Airline Juneyao sorgte kürzlich für hitzige Diskussionen in China. Zwei Passagierinnen sollen ein ununterbrochen schreiendes Kleinkind in die Toilette der Maschine gesperrt haben.

Das einjährige Kind war mit seinen Großeltern unterwegs, als es während des Flugs von Guiyang nach Shanghai stundenlang weinte.

Großmutter gab ihr Einverständnis

Offenbar stimmte die Großmutter dem außergewöhnlichen Vorgehen zu. Eine der beteiligten Frauen schloss sich gemeinsam mit dem Kind in der Toilettenkabine ein und nahm ein Video der Situation auf, das sie später auf Douyin, der chinesischen Version von TikTok, veröffentlichte. Das Video ging viral und löste heftige Reaktionen in den sozialen Medien aus.

Reaktionen im Netz

Während einige Nutzer den beiden Frauen vorwarfen, das Kind zu mobben und seine mentale Gesundheit zu gefährden, verteidigten andere das Vorgehen als Versuch, Rücksicht auf die übrigen Passagiere zu nehmen. Die Frau im Video erklärte dem Kind, dass es erst wieder herauskomme, sobald es sich beruhigt habe.

Airlines bestätigt Vorfall, klärt Details nicht

Die Fluggesellschaft Juneyao bestätigte den Vorfall, nannte jedoch keine weiteren Details zur genauen Dauer oder den unmittelbaren Konsequenzen für die Beteiligten. Sie räumte jedoch ein, dass die Großmutter dem Vorhaben zugestimmt hatte.

Diskussion über den Umgang mit Kindern im öffentlichen Raum

Der Vorfall hat erneut eine Debatte darüber entfacht, wie man mit lauten Kindern im öffentlichen Raum umgehen sollte. Während in China darüber noch intensiv diskutiert wird, existieren in Südkorea bereits sogenannte kinderfreie Zonen in Restaurants und Museen. Bemerkenswert ist dabei, dass beide Länder gleichzeitig mit rückläufigen Geburtenraten kämpfen und versuchen, Paare zur Familiengründung zu ermutigen.