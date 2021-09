Patienten entsetzt: Arzt will keine Ungeimpften mehr behandeln

Ein deutscher Arzt sorgt für großes Entsetzen. Den Medienberichten zufolge soll der Mediziner ab Jänner 2022 keine ungeimpfte Patienten mehr behandeln. Der Arzt will durch die 2G-Regel nur Geimpfte und Genesene den Praxiszutritt gestatten.

„Ich muss meine Patienten schützen. Was die am wenigsten gebrauchen können, ist eine Covid-Infektion.“, sagte der Arzt zu seiner Verteidigung. Viele seiner Patienten sind schwerkrank und manche machen sogar eine Chemotherapie.

Arzt bekommt Shitstorm:

Viele Menschen sind von dieser Einstellung entsetzt und drohen und schreiben ihm Hass-Mails. Manche beschreiben Arzt als „neuer Nazi“. „Das ist halt heute so im Internet, egal, was man macht, was irgendjemandem nicht passt. Ich lass mich von irgendwelchen Schreihälsen nicht terrorisieren.“ , so der Arzt gegenüber RTL. Derzeit haben drei Patienten seine Arztpraxis verlassen, andere wiederum haben die neue Regelung akzeptiert.

Quelle: Faktastisch-Text