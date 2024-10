Pattsituation in Wien: Wer knackt das Regierungsrätsel?

In der österreichischen Innenpolitik steht ein entscheidender Moment bevor, als sich Parteienverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung weiterhin schwierig gestalten. Der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beschriebene Pattsituation bleibt weiterhin bestehen, während die Spannung im politischen Wien zunimmt.

Treffen aufgrund der Pattsituation

In den jüngsten Tagen trafen die Vorsitzenden der stärksten Parteien aufeinander, um zu klären, ob eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl und den Freiheitlichen überhaupt in Betracht gezogen wird. Karl Nehammer und Andreas Babler bekräftigten ihr klares „Nein“ zu einer Koalition mit Kickls Partei. Ein geheim gehaltenes Treffen zwischen Vertretern der ÖVP und SPÖ hat jedoch Spekulationen über eine mögliche Koalition zwischen diesen Parteien entfacht.

Bundespräsident berät sich

Die politische Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die kommenden Gespräche, die für Montag im Palais Hofburg angesetzt sind. Bundespräsident Van der Bellen wird dort Herbert Kickl, Karl Nehammer und Andreas Babler empfangen. Anschließend wird erwartet, dass der Bundespräsident die Öffentlichkeit über die nächsten Schritte informieren wird, wie die Präsidentschaftskanzlei am Freitag mitteilte.

Eine türkis-rot-pinke Koalition wird derzeit als eines der vielversprechendsten Szenarien angesehen. Beate Meinl-Reisinger, die Vorsitzende der NEOS, forderte das Ende des Wahlkampfes und betonte, dass „der Wahlkampf vorbei sein muss“. Im selben Atemzug erklärte sie die Bereitschaft der NEOS, aktiv an den Regierungsgesprächen teilzunehmen, um einen positiven Fortschritt zu erzielen.

Meinl-Reisinger unterstrich die Dringlichkeit, sich den seit der Wahl gewachsenen Herausforderungen zu stellen, darunter das Budgetdefizit, die Bildung und die Integration. Sie erklärte, dass die kommenden Tage eine bedeutende Chance für Österreich sein könnten und forderte alle Parteien im Nationalrat auf, gemeinsam Lösungen für die genannten Themen zu erarbeiten. „Wir können nicht monatelang die Luft anhalten“, mahnte sie und appellierte an die Parteien, den von den Bürgern erhofften Neustart entschlossen in Angriff zu nehmen. Die NEOS bieten für diesen Neuanfang ihr Motto „Mutig in die neuen Zeiten“ an.