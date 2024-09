Paukenschlag: Magnus Brunner wird EU-Kommissar für Migration

Österreichs Finanzminister Magnus Brunner übernimmt eine bedeutende Rolle in der Europäischen Union: Er wird der neue EU-Kommissar für Inneres und Migration. Diese Ernennung verdankt Brunner maßgeblich dem Einsatz von Bundeskanzler Karl Nehammer, der hinter den Kulissen intensiv für dieses wichtige Ressort geworben hat.

Laut Informationen der Zeitung „Heute“ hat sich Kanzler Karl Nehammer massiv für die Vergabe dieses für Österreich entscheidenden Ressorts eingesetzt. Besondere Bedeutung kommt diesem Posten angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Migrations- und Innenpolitik zu. Nehammers Anstrengungen wurden schließlich belohnt: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, entsprach dem Wunsch Österreichs und ernannte Brunner zum EU-Kommissar.

Äußerung von Ursula von der Leyen

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu ihrer Entscheidung: „Jedes Mitglied meines Teams wird seine eigenen Erfahrungen und Perspektiven in Europa einbringen.“

Aktuell werden weitere Details zur Ernennung und den zukünftigen Aufgaben von Magnus Brunner erwartet. Der Artikel wird laufend aktualisiert, um die neuesten Entwicklungen zu berücksichtigen.