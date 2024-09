Wien im Zeichen der Vielfalt: Long Nights of Interculturality 2024

Die Long Nights of Interculturality 2024 bringen vom 23. bis 29. September in Wien internationale Künstler, Diplomaten und Performer zusammen, um kulturelle Vielfalt und Inklusion zu feiern.

Die International Cultural Diversity Organization (ICDO) lädt vom 23. bis 29. September 2024 zur Long Nights of Interculturality ein. Diese Veranstaltungsreihe, die sich als Highlight im Wiener Kulturkalender etabliert hat, bringt über 200 internationale Künstler, Akademiker und Diplomaten zusammen, um den interkulturellen Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern. Unter dem Motto „Kulturelle Vielfalt und Inklusion“ beteiligen sich mehr als 30 Länder an diesem außergewöhnlichen Event, das sowohl online als auch an verschiedenen Standorten in Wien stattfindet.

Besucher können sich auf eine Vielzahl von Veranstaltungen freuen, darunter das beeindruckende Costumes of the World-Event am 27. September im prunkvollen Festsaal des Wiener Rathauses. Hier präsentieren rund 190 Teilnehmer traditionelle Kostüme und Performances aus der ganzen Welt. Ein besonderes Highlight wird die Darbietung des peruanischen Musikers César Villalobos Leiva, der mit seinen Panflötenkompositionen das Publikum verzaubern wird.

Die Woche bietet nicht nur kulturelle Vielfalt, sondern auch Raum für wichtige Diskussionen. Am 23. September findet im Aserbaidschanischen Kulturzentrum die Podiumsdiskussion Voices for Future: Gender Nexus and Inclusion in Climate Action at COP 29 statt, bei der Strategien zur Bewältigung des Klimawandels diskutiert werden. Abschließend wird am 29. September eine Reihe von Filmen und Dokumentationen auf dem ICDO YouTube-Kanal zu sehen sein, die Einblicke in die kulturelle Vielfalt weltweit bieten.

Veranstaltungen

September 23, 2024 – 18:00 Uhr

Ort: Aserbaidschanisches Kulturzentrum, Bellariastraße 8, 1010 Wien

Veranstaltung: Voices for Future: Gender Nexus and Inclusion in Climate Action at COP 29

Kurzbeschreibung: Podiumsdiskussion über den Klimawandel und die Rolle von Frauen, Minderheiten und indigenen Gruppen bei politischen Entscheidungen. Musikalische Einlagen und Networking-Möglichkeiten.

September 24, 2024

Ort: Online auf der ICDO-Website

Veranstaltung: Costumes of the World (Buchveröffentlichung)

Kurzbeschreibung: Digitale Buchvorstellung mit Fotos und Hintergrundgeschichten zu traditionellen Kostümen aus über 30 Ländern. Online für alle verfügbar.

September 25, 2024 – 18:00 Uhr

Ort: Yunus Emre Institut, Währinger Str. 6-8/14-15, 1090 Wien

Veranstaltung: Cultural Diversity and Inclusion Kunstausstellung

Kurzbeschreibung: Ausstellung von Kunstwerken aus über 20 Ländern, darunter Werke von renommierten internationalen Künstlern. Themen umfassen kulturelle Vielfalt, Geschlechterrollen und die Sichtbarkeit von Frauen in der Kunst.

September 27, 2024 – 17:30 Uhr

Ort: Festsaal Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Veranstaltung: Costumes of the World Show

Kurzbeschreibung: Eine farbenprächtige Show mit über 190 Teilnehmern, die traditionelle Kostüme und Performances präsentieren. Musikalische Highlights, darunter der peruanische Musiker César Villalobos Leiva.

September 29, 2024

Ort: ICDO YouTube-Kanal

Veranstaltung: Dokumentarfilme und Kurzfilme von Embassies und Kulturzentren

Kurzbeschreibung: Online-Präsentation von Filmen und Dokumentationen, die die kulturelle Vielfalt weltweit feiern. Nur für begrenzte Zeit auf YouTube verfügbar.

Besuchen Sie die Long Nights of Interculturality 2024 und lassen Sie sich von der Schönheit und Bedeutung kultureller Vielfalt inspirieren!