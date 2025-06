Pendler-Chaos droht: ÖBB kappt zentrale Verbindung für ganzen Sommer

Sommerferien bedeuten Bauarbeiten: Die ÖBB kappt für über zwei Monate eine zentrale S-Bahn-Verbindung im Wiener Norden und setzt auf ein farbcodiertes Bussystem als Ersatz.

Die ÖBB sperrt ab 28. Juni um 2 Uhr früh die S-Bahn-Verbindung zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern vollständig. Die Modernisierungsarbeiten auf dieser wichtigen Pendlerstrecke im Wiener Norden dauern bis einschließlich 1. September an. Mit dem Beginn der Schulferien startet somit ein umfangreiches Infrastrukturprojekt an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt der Hauptstadt.

Zur Bewältigung der Verkehrseinschränkungen hat die Bundesbahn ein zweistufiges Ersatzkonzept entwickelt. Fahrgäste können zwischen zwei farblich unterschiedlichen Buslinien wählen: Die gelbe Linie verbindet Praterstern und Floridsdorf direkt ohne Zwischenstopps und verkehrt werktags ab 5.30 Uhr, an Wochenenden ab 6 Uhr – jeweils bis 20 Uhr. Für Reisende mit Zielen entlang der Strecke steht die blaue Linie zur Verfügung, die zusätzlich die Stationen Handelskai und Traisengasse bedient und damit auch Anwohnern dieser Bereiche eine Anbindung sichert.

Farbige Orientierungshilfen

Die Ersatzbusse sind durch ihr markantes Farbschema leicht erkennbar. Um Verwirrung zu vermeiden, wurden an den Bahnhöfen separate Abfahrtsstellen für die gelben und blauen Linien eingerichtet. Farbige Hinweistafeln erleichtern die Navigation. Die Echtzeitdaten der Busse werden sowohl in der ÖBB-App „Scotty“ als auch in der „WienMobil“-App der Wiener Linien angezeigt, was Pendlern eine präzise Reiseplanung ermöglicht.

Erhebliche Auswirkungen für Pendler

Die Sperre betrifft eine der meistbefahrenen Strecken im Wiener S-Bahn-Netz. Täglich nutzen rund 100.000 Fahrgäste die Verbindung zwischen Floridsdorf und Praterstern, die nun auf Ersatzbusse und alternative Routen ausweichen müssen. Laut ÖBB sollten Reisende während der Bauphase mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen – je nach Verbindung können sich die Wege um bis zu 20 Minuten verlängern.

Besonders betroffen sind auch Radfahrer: Fahrräder dürfen in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden, was für viele Pendler eine zusätzliche logistische Herausforderung darstellt. Für mobilitätseingeschränkte Personen bietet die ÖBB nach vorheriger Anmeldung beim Kundenservice eine barrierefreie Reisekette an.

Ticket-Informationen

Bestehende ÖBB-Tickets behalten ihre Gültigkeit und können auf bestimmten Strecken auch im Netz der Wiener Linien genutzt werden. Details dazu sind auf Aushängen an den betroffenen Bahnhöfen ersichtlich. Zur weiteren Orientierung stehen Informationsplakate und spezielle Folder bereit. Zusätzlich setzen die Bundesbahnen geschultes Personal als „Kundenlenker“ ein, die bei Fragen zur Verfügung stehen.

Weiterführende Informationen bietet die Website oebb.at sowie die telefonische Auskunft unter 05-1717.

📍 Ort des Geschehens