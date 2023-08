Pensionistinnen-Kampf auf Lesbos: Astschere im Spiel

In einem griechischen Dorf auf Lesbos kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Zwei Pensionistinnen gerieten in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der eine Astschere zum Einsatz kam. Die Folgen: leichte Verletzungen und eine Festnahme.

In der idyllischen Ortschaft Kaloni auf der griechischen Insel Lesbos ereignete sich am Donnerstag ein bemerkenswerter Vorfall. Zwei Pensionistinnen, beide tief in ihr achtes Lebensjahrzehnt eingetreten, gerieten in eine handfeste Auseinandersetzung. Eine 74-jährige griff dabei zu einer Baumschere und verletzte eine 70-jährige leicht.

Laut Polizeibericht war ein verbaler Zwischenfall der Auslöser für die körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei nahm die 74-Jährige fest und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Die vorläufige Untersuchung wird von der Polizeidirektion Kaloni durchgeführt.

Es bleibt abzuwarten, welche rechtlichen Konsequenzen die Auseinandersetzung für die beteiligten Pensionistinnen haben wird.