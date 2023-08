BMW festgefahren auf kroatischer Insel: Kurioser Vorfall sorgt für Aufsehen

Was für eine Überraschung: Statt Muscheln und Seetang hat der Strand von Pag, einer beliebten Urlaubsinsel in Kroatien, einen BMW zu bieten. Der Wagen steckt fest im Kies der Adria und sorgt für Kopfschütteln bei den Einheimischen.

Der BMW, erkennbar an einem ausländischen Kennzeichen, hat sich mitten am Strand festgefahren. Das kuriose Bild wurde auf der Facebook-Seite „Prometne zgode i nezgode“ (Verkehrsunfälle und Unfälle) veröffentlicht und von den Nutzern mit einem Augenroll-Emoji kommentiert. Der Vorfall scheint den allgemeinen Urlauber-Frust in Kroatien zu symbolisieren, während Touristen sich über die hohen Preise im Land beschweren.

Spott und Reaktionen auf den Vorfall

Die Facebook-Gemeinde nahm den Vorfall mit Humor: Über 300 Kommentare und fast 1000 Reaktionen, darunter viele Lach-Emojis, wurden abgegeben. Der Fahrer des BMW, der auf einem Foto mit einem Abschleppseil in der Hand zu sehen ist, wurde zum Gespött der User. Er scheint auf der Suche nach Hilfe zu sein, doch der Strand ist menschenleer. Ob er sein Auto aus dieser misslichen Lage befreien kann?

Wie konnte der BMW am Strand landen?

Die Frage, die sich die meisten stellen: Wie konnte das passieren? Wer fährt mit einem BMW einfach so auf den Strand? Ein User kommentiert: „Es könnte sein, dass ihn die Navigation dorthin gebracht hat, das scheint mir die einzig logische Erklärung zu sein. Wer würde hier auf so ein Auto stoßen?“ Ein anderer meint: „Der Slowake war etwas verwirrt“.

Die Reaktionen der kroatischen Öffentlichkeit

Aber Mitleid? Fehlanzeige. Eine Frau schreibt: „Lass ihn auf die Flut warten. Ein Mann fügt hinzu: „Die Polizei wird ihm helfen, dorthin zurückzukehren, wo er hergekommen ist, und sich bei ihm für sein Kommen bedanken.“ In Kroatien scheint man wenig Verständnis für solche Fehltritte zu haben, wie auch die Empörung über Villenbesitzer zeigt, die Urlauber von Stränden vertreiben.

Doch nicht nur am Strand, auch auf der Straße haben Urlauber in Kroatien mit Ärger zu kämpfen. Staus sind jedes Jahr ein großes Problem. Ein österreichisches Paar, das nach einer 20-stündigen Heimreise frustriert feststellt: „Nie wieder Kroatien.“