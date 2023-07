Horror-Aktion: Mann wirft sich mit Kind vor Zug!

Ein dramatischer Vorfall, der das Herz jedes Lesers schwer macht, hat sich am vergangenen Wochenende in Glasgow, Schottland, ereignet: Frederik Dankva, ein junger Mann im Alter von 26 Jahren, sprang in einen heranfahrenden Zug, während er ein kleines Kind auf seinen Schultern trug. Die Justiz hat bereits damit begonnen, den Fall als versuchten Mord zu verfolgen.

Die unheilvollen Ereignisse entfalteten sich auf dem Bahnhof Garrochill. Nach Angaben der Polizei wurde sie am 2. Juli gegen 19.30 Uhr zu dem bedrohlichen Schauplatz gerufen. Dort trafen sie auf die schreckliche Szene: der junge Mann aus Coatbridge, South Lanarkshire und das kleine Kind, beide schmerzhaft verletzt, lagen auf den Gleisen.

Glücklicherweise waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort und brachten sowohl Dankva als auch das Kind unverzüglich in ein Krankenhaus. Ermutigend ist die Nachricht, dass das Kind bereits zu Beginn der Woche das Krankenhaus verlassen konnte. Dankva hingegen wurde nach seiner Genesung am Donnerstag formell des versuchten Mordes an dem kleinen Kind angeklagt.

Den Akten des Gerichts zufolge hat Dankva das Kind auf seine Schultern gehoben und sich dann absichtlich vor den ankommenden Zug geworfen. Frühe Berichte von der Szene deuten darauf hin, dass beide von dem Zug getroffen und auf die Gleise geschleudert wurden.

Die Anklage gegen Dankva ist gravierend: Er wird beschuldigt, das Kind schwer verletzt, sein Leben aufs Spiel gesetzt und einen versuchten Mord begangen zu haben. Nach seiner ersten gerichtlichen Anhörung wurden weitere Untersuchungen eingeleitet und Dankva wird bis auf Weiteres in Untersuchungshaft gehalten. Die nächste Gerichtsverhandlung ist für die kommende Woche angesetzt.