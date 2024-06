Pensionist*innenklubs in Wien: Spezielles Angebot für Ex-Jugoslawen

Die Pensionist*innenklubs Wien feiern nächstes Jahr ihr 80-jähriges Bestehen. Ursprünglich als Wärmestuben gegründet, bieten sie heute an 150 Standorten gratis Aktivitäten für Senioren an.

Die Pensionist*innenklubs der Stadt Wien blicken auf eine beeindruckende Geschichte zurück und stehen kurz davor, ihr 80-jähriges Bestehen zu feiern. Ursprünglich nach dem Krieg als Wärmestuben gegründet, haben sie sich im Laufe der Jahre zu vitalen Zentren für ältere Menschen entwickelt. Mit insgesamt 150 Standorten in der Stadt bieten sie eine breite Palette kostenloser Aktivitäten. Somit sind sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des sozialen Lebens für Seniorinnen geworden.

Kostenlose Angebote für Penionist*innen

Der Schwerpunkt liegt darauf, den älteren Bewohnerinnen der Stadt eine vielfältige und inklusive Umgebung zu bieten. Ein Besuch in einem der Klubs ist an allen Standorten kostenlos, und die Informationen über die verschiedenen Angebote sind in mehreren Sprachen, einschließlich BKS und Türkisch, verfügbar. Melani Križanac, die Teamleiterin für die Bezirke 3, 4 und 17, hebt die Vielfalt der Aktivitäten hervor und betont:

„Unsere Klubs bieten ein umfangreiches Programm, das von Sport und Bewegung über kreative Workshops bis hin zu kulturellen Veranstaltungen reicht.“

Melani Križanac, Teamleiterin für die Bezirke 3, 4 und 17. (FOTO: Igor Ripak)

Es wird großen Wert darauf gelegt, dass die Seniorinnen aktiv am Programm teilnehmen und ihre Wünsche und Anregungen einbringen können, um es mitzugestalten. Das Angebot der Pensionistinnenklubs ist äußerst vielfältig und deckt verschiedene Bereiche ab, darunter Kunst und Kultur, Bildung und Information, Spiele und Unterhaltung, Musik und Tanz sowie Bewegung und Fitness. Neben den regelmäßigen Aktivitäten werden auch spezielle Veranstaltungen wie Ausflüge und der Nordic Walking Day auf der Prater Hauptallee angeboten. Besonders hervorzuheben ist der KLUB+, der spezielle Themenschwerpunkte wie den Regenbogen.Treff für die LGBTIQ-Community, den WITAF-Gehörlosenklub und das Format60+ Atelier für künstlerische Bildung bietet.

(FOTO: Sarah Bruckner/Pensionist*innenklubs der Stadt Wien)

Unterstützung im Alltag

Die Mitarbeiterinnen der Klubs spielen auch eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Mitglieder in ihrem Alltag. Denn oft können Personen bei wichtigen Anliegen an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Diese Hilfestellungen tragen dazu bei, dass sich die Senioren und Seniorinnen gut unterstützt fühlen und ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Wohlbefindens in den Klubs erfahren. Darüber hinaus fördert das umfangreiche Angebot der Pensionist*innenklubs die soziale Vernetzung und Integration älterer Menschen in der Gesellschaft.

Mehr Informationen zu den Pensionist*innenklubs Wien Hier klicken: Homepage der Pensionist*innenklubs Wien Kontakt: +43 1 313 99 170 112

(Mo-FR, 08:00-16:00 Uhr)

Die Webseite der Pensionistinnenklubs bietet weitere Informationen über deren Aktivitäten und Programme. Dort finden sich auch interessante Einblicke in spezielle Angebote wie die Trara-Seniorinnenzeitung und Möglichkeiten zur Mitbestimmung im Themenkreis. Durch ihre kontinuierliche Arbeit und ihr Engagement tragen die Pensionistinnenklubs maßgeblich dazu bei, das Leben älterer Menschen in Wien zu bereichern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Spezielle BKS-Angebote:

LIMA auf BKS: Kalvarienberggasse 29, 12 & 26.06, 10:30 – 12:00 Uhr

Volkstanz: Engerthstraße 87-89, jeden Donnerstag, 15:30 – 17 Uhr

Große Events des Pensionist*innenklubs:

18.09.2024 – Linedancefestival (14:00-18:00 Uhr) Karlsplatz

26.9.2024 – Klub 66 (Tanzveranstaltung) Donautechno (ab 17:00 Uhr)

01.10.2024 – Nordic Walking Day, Prater Hauptallee (09:00-13:00 Uhr)

09.10.2024 – Kaiser Wiesn, Gösser-Festzelt (11:30-17:30 Uhr)

15.10.2024 – Bowlingturnier, Beheimgasse 7, 1170 Wien (16:00-20:00 Uhr)