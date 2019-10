Petar Grašo tritt im November vorm ausverkauften Theater Akzent auf!

Željko Joksimović ist nicht nur ein Ausnahmekünstler der in den Balkanländern überzeugt, mit dem 2. Platz beim „Eurovision Song Contest“ hat er ebenfalls ganz Europa verzaubert und in seinen Bann gerissen. Jahrelang ist er einer der Top Künstlern im Balkan und fasziniert von Jahr zu Jahr aufs Neue. Mit Stolz können wir sagen, dass er von ALLEN Seiten im Balkan geliebt und gehört wird.

Zum ersten Mal wird er in der Stadthalle auftreten, begleitet von einem 48 Mann Orchester! Dieses Spektakel gab es bislang nur in Belgrad und Zagreb vor ausverkauften Stadien, wir bringen dieses SPEKTAKEL nach WIEN! Wir möchten ein Zeichen setzen und unsere Community auf ein neues Niveau in Sachen Veranstaltungen und Konzerte bringen. Mit der Energie des Ausnahmekünstlers Željko Joksimović, des sensationellen 48 Mann Orchesters und der prächtigen Wiener Stadthalle, werden wir neue Dimensionen erreichen.

Seien sie ein Teil dieses unvergesslichen Spektakels!

WANN: 26.10.2019 um 20 Uhr

WO: Wiener Stadthalle, Halle F