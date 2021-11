Pfizer, Sputnik, Sinopharm, Astra Zeneca: Studie enthüllt, welche Impfung am besten wirkt

Pfizer/Biontech erzeugte beim Testen von vier Impfstoffen die stärkste Immunantwort auf Covid, während mit Sinopharm geimpfte Menschen, laut der Studie der Zeitschrift “Cell Host & Microbe”, am anfälligsten für Infektionen sind.

Die Konzentrationen neutralisierender Antikörper gegen SARS-Cov-2 variierten bei jeder der vier Impfgruppen. “Relativ niedrige” Antikörperspiegel wurden bei Sinopharm und Sputnik festgestellt, mittlere Spiegel bei AstraZeneca und die größte Anzahl von Antikörpern wurde laut der Studie durch den Pfizer-Impfstoff erzeugt, berichtete Bloomberg.

A unique comparison of 4 different vaccines (Pfizer, AZ, Sputnik, Sinopharm) for the immune response that they induce, and across all major variants, shows major differences https://t.co/mT2nHY11QF @cellhostmicrobe pic.twitter.com/ffdNtMUbS4 — Eric Topol (@EricTopol) November 14, 2021

Der Grund für die unterschiedlichen Immunantworten der Impfstoffe ist Gegenstand intensiver Forschung. Es wird davon ausgegangen, dass Faktoren wie die Menge der Wirkstoffe in jeder Dosis und das Intervall zwischen der ersten und zweiten Dosis berücksichtigt werden, sagten die Autoren der Stanford University, der Onom Foundation und des National Center for Zoonotic Diseases in Ulaanbaatar.

Unfaire Auswertung?

Variationen in der Art und Weise, wie die Impfstoffe verabreicht wurden, könnten auch eine Rolle bei den Ergebnissen spielen. Die Vergleiche in der Studie sollen falsch gewesen sein, weil zwischen der Verabreichung von Sputnik V und der Messung der Antikörper mehr Zeit verging als bei anderen Impfstoffen, so der Russian Direct Investment Fund (RDIF), der an der Entwicklung von Sputnik V beteiligt war und für den internationalen Vertrieb zuständig ist. Außerdem sind Menschen, die Sputnik erhalten haben, im Durchschnitt 10 Jahre älter als Menschen, die andere Impfstoffe erhalten haben, fügte RDIF hinzu.

Die Studie wurde mit 196 geimpften Personen in der Mongolei durchgeführt, wo alle vier Impfstoffe verwendet wurden. Sinopharm-Empfänger, die zu diesem Zeitpunkt in der Mongolei 89,2 Prozent der Geimpften ausmachten, sowie eine kleinere Anzahl von Menschen, die Sputnik V- oder AstraZeneca-Impfstoffe erhielten, könnten trotz Impfung anfällig für Covid sein, sagten die Studienautoren.