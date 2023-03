So wirkt sich der Großstreik in Deutschland auf Österreich aus

In Deutschland fahren momentan keine Züge oder Busse. Auch Flugzeuge und Schiffe haben den Verkehr eingestellt. Das verursacht Kettenreaktionen, die sich auch auf Österreich auswirken.

Um Mittanacht startete in Deutschland ein groß angelegter Streik der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Der Arbeitskampf ist für 24 Stunden ausgelegt und betrofft in erster Linien den Verkehr. Denn im Zuge der Arbeitseinstellung steht beinahe der gesamte Verkehr in Deutschland still. Was ebenso Auswirkungen auf Österreich hat. Nicht nur sind das Deutsche Eck davon betroffen, auch werden sich bald Warenlieferungen verzögen, da der Güterverkehr zum erliegen gekommen ist.

Bahn und Flug

Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernverkehr deshalb komplett ein. Züge nach Österreich verlassen bis Mitternacht nicht das Gleis. Auch die Flughäfen haben die Arbeit niedergelegt. Am Flughafen in München startete der Streik bereits am Sonntag. Zur Zeit sind alle Flüge gestrichen worden. Als einziger Flughafen ist der Berliner Airport momentan noch in Betrieb.

Flugverbindungen zwischen Wien und München, Stuttgart, Frankfurt und Nürnberg fallen komplett aus. Einzelne Ausfälle zwischen Düsseldorf, Hamburg, Köln und Wien sind ebenfalls abzusehen. Des weiteren finden keine Flüge aus Deutschland nach Wien, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und Linz statt. Wenn Sie vom Streik betroffen sind, sollten Sie Ihren Reiseveranstalter kontaktieren.

Deutsches Eck

Pendler aufgepasst! Besonders diejenigen, die über das Deutsche Eck zur Arbeit fahren müssen, sollten heute besonders informiert aus dem Haus gehen. Denn der Großstreik wirkt sich auch auf die Verkehrsverbindungen über das Deutsche Eck aus. Hier wird ein Pendlerverkehr im Abstand von zwei Stunden eingerichtet. Jedoch kann eine Fahrt bis ans Ziel bis zu drei Stunden länger dauern. Fahrten nach oder von Deutschland aus fallen komplett aus. KOSMO empfiehlt nach Möglichkeit Homeoffice.

Auswirkungen auf Österreich

Der Streik wird in Österreich erhebliche Auswirkungen haben, da alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen sind. Züge von und nach Deutschland werden entweder verkürzt oder gestrichen. Auch viele Flugverbindungen zum Nachbarland werden ausfallen. Inzwischen haben auch die Schweizer Verkehrsgesellschaften davon abgeraten, am Montag nach Deutschland zu reisen.

Dienstag geht es weiter

Die Auswirkungen des Streiks werden auch noch die nächsten Tage zu spüren sein. Die Deutschen Schnellzüge müssen erst mal wieder an die Stellen kommen, wo sie eigentlich sein sollten. Das nimmt Zeit in Anspruch und erfordert eine zusätzliche Planung. Die Deutsche Bahn teilte via Twitter mit, dass man im Grunde mit weiteren Ausfällen, zumindest bei den ersten Zugverbindungen des Tages rechnen muss. Auch beim Flugverkehr kommt es vermutlich noch zu Einschränkungen.

Die EVG verhandelt für 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen. Sie fordert zwölf Prozent mehr Lohn oder mindestens 650 Euro im Monat. Verdi verhandelt für 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, einschließlich Nahverkehr und Flughafenpersonal. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 500 Euro pro Monat. Die dritte Verhandlungsrunde findet von Montag bis Mittwoch in Potsdam statt. Eine Einigung in den nächsten Tagen ist möglich, obwohl beide Seiten noch weit auseinander liegen.