Pilot erlitt Herzinfarkt – Frau ohne Schein landete Flugzeug

In einem erstaunlichen Vorfall, der kürzlich über den Vereinigten Staaten stattfand, bewies eine Frau außerordentlichen Mut und Entschlossenheit: Ohne Flugerfahrung und in einer kritischen Situation übernahm sie das Steuer eines Kleinflugzeugs, nachdem ihr Mann, der Pilot, mitten im Flug einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Der Notfall

Der Notfall ereignete sich während eines routinemäßigen Flugs von Henderson, Nevada, nach Monterey, Kalifornien. Der 78-jährige Pilot, der das Flugzeug vom Typ Beechcraft King Air 90 flog, erlitt plötzlich einen medizinischen Notfall. In dieser kritischen Lage entschied sich seine Ehefrau, die keinerlei fliegerische Ausbildung besaß, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen.

Unterstützung durch Fluglotsen

Dank der kompetenten Unterstützung der Fluglotsen, die ihr über Funk kontinuierliche Anweisungen gaben, gelang ihr eine sichere Landung auf dem Flughafen von Bakersfield in Kalifornien. Sowohl die Frau als auch das Flugzeug blieben bei dieser beispiellosen Aktion unversehrt.

Ron Brewster, der Direktor der Flughäfen im kalifornischen Kern County, äußerte sich erstaunt über diesen Vorfall: „Meines Wissens nach ist das beispiellos. Ich habe so etwas in meiner gesamten Karriere noch nicht gesehen.“ Trotz der heldenhaften Landung kam für den Piloten jedoch jede Hilfe zu spät: Wie das „Las Vegas Review-Journal“ berichtete, verstarb er, nachdem er in ein Krankenhaus gebracht worden war.