PKW von Badner Bahn erfasst: 3 Verletzte

Ein verheerender Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend an einem beleuchteten und unbeschrankten Bahnübergang in Traiskirchen. Ein PKW, besetzt mit drei Insassen, wurde an der Steinfeldgasse von einer Garnitur der Badner Bahn erfasst und auf die Gleise katapultiert.

Die dramatische Szene entfaltete sich, als das Fahrzeug von der Bahn erfasst wurde und auf die Gleise geschleudert wurde. Thomas Felbermayer, der Abschnittssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, schilderte die Rettungsaktion: „Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, während ein Insasse auf der Rücksitzbank mittels hydraulischem Rettungsgerät gerettet werden musste.“

Hubschraubereinsatz

Nach dem Unfall wurden der Fahrer und der Beifahrer ins Krankenhaus eingeliefert, während der schwer verletzte Insasse auf der Rücksitzbank per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut ersten Informationen wurden bei dem Unglück keine Fahrgäste der Badner Bahn verletzt.

Lesen Sie auch: Heli-Einsatz: Straßenbahn erfasst Neunjährige in Wien-FavoritenEin neunjähriges Mädchen erlitt in Wien-Favoriten bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn lebensgefährliche Verletzungen.

Heli-Einsatz: Straßenbahn erfasst Neunjährige in Wien-FavoritenEin neunjähriges Mädchen erlitt in Wien-Favoriten bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn lebensgefährliche Verletzungen. U-Bahn: Streckensperren an März-WochenendenDie Betriebseinschränkungen gelten von Samstag 00:30 Uhr bis Montag 04:00 Uhr. Die Wiener Linien werden einen Ersatzverkehr einrichten.

U-Bahn: Streckensperren an März-WochenendenDie Betriebseinschränkungen gelten von Samstag 00:30 Uhr bis Montag 04:00 Uhr. Die Wiener Linien werden einen Ersatzverkehr einrichten. Schock in Wien: Kleinkind von Fiaker erfasst!Ein zweijähriger Junge wurde von einem Fiaker am Hernalser Gürtel erfasst und liegt aktuell im Spital.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen rückten die Feuerwehren aus Wienersdorf und Traiskirchen aus und bargen das Unfallfahrzeug mit einem Kran. Das Unglück hatte weitreichende Folgen für den Bahnverkehr: Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt, ein Schienenersatzverkehr musste eingerichtet werden.

Noch sind viele Fragen offen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen auf Hochtouren. Bislang ist unklar, warum das Fahrzeug auf den Gleisen stand und von der Bahn erfasst wurde. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an.