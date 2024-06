Politische Krise in Österreich: Wird Gewessler fallen?

Im Zentrum eines politischen Erdbebens in Österreich steht Umweltministerin Leonore Gewessler, deren Zukunft auf der Kippe steht, nachdem sie für das umstrittene EU-Renaturierungsgesetz gestimmt hat – gegen den ausdrücklichen Willen ihrer Koalitionspartner von der ÖVP.

Diese Abstimmung hat nicht nur für Wirbel innerhalb der Regierung gesorgt, sondern scheint nun auch rechtliche Konsequenzen nach sich zu ziehen, mit denen die Kanzlerpartei droht. Die Auseinandersetzung wirft ein grelles Licht auf die Risse innerhalb der türkis-grünen Koalition und stellt die politische Landschaft der Alpenrepublik auf den Kopf.

Koalition am Scheideweg

Die Spannungen in der Koalition haben ein neues Level erreicht, nachdem Gewessler ihre Unterstützung für das Gesetz deutlich machte – ein Schritt, der sie innerhalb der ÖVP zunehmend isoliert hat. Der abrupte Abbruch eines für Mittwoch geplanten Ministerrats unterstreicht die Schwere des Konflikts.

Bundeskanzler Karl Nehammer hat zwar angekündigt, dass die Koalition bis zur nächsten Wahl am 29. September bestehen bleibt, er deutete jedoch an, dass Gewesslers Handeln nicht folgenlos bleiben werde. Er warf ihr einen „Rechtsbruch“ vor, dessen Konsequenzen nun sichtbar werden.

Rechtliche Schritte und parteiinterne Spannungen

In einem beispiellosen Schritt hat das Bundeskanzleramt angekündigt, eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof einzureichen, die darauf abzielt, das Renaturierungsgesetz wegen möglicher Formfehler zu Fall zu bringen. Experten schätzen die Erfolgschancen dieser Klage als beträchtlich ein.

Darüber hinaus plant die ÖVP, eine Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen die Umweltministerin zu erstatten – ein Vorgehen, das in der heimischen Politiklandschaft als außergewöhnlich gilt. Dieser Schritt markiert nicht nur einen tiefen Riss innerhalb der Regierungskoalition, sondern könnte auch weitreichende politische und rechtliche Folgen haben.

Mögliche politische Konsequenzen

Die politischen Auswirkungen dieser Auseinandersetzung sind enorm. Ein Ausweg könnte in Form einer Ministerklage durch den Nationalrat gefunden werden, die eine einfache Mehrheit erfordert. Sollte die ÖVP diesen Weg gehen, würde dies einen beispiellosen Schritt in den politischen Auseinandersetzungen darstellen und könnte das Ende der Koalition bedeuten. Des Weiteren hat die FPÖ einen Misstrauensantrag angekündigt, der die politische Zukunft Gewesslers weiter in Frage stellt.

Am Ende könnte der Bundespräsident ins Spiel kommen, sollte Bundeskanzler Nehammer den Schritt einer Entlassung Gewesslers in Erwägung ziehen – ein Szenario, das schon in der Vergangenheit politisches Aufsehen in Österreich erregt hat.