Polizei bricht die Tür auf – Mann springt in Panik aus dem Fenster

In einem Mehrparteienhaus in Wien kam es zu einem großangelegten Polizeieinsatz. Die Polizei wurde verständigt, da ein 41-jähriger österreichischer Bewohner unter Verdacht stand, trotz eines bestehenden Waffenverbots, Waffen zu besitzen und in der Öffentlichkeit zu führen.

Staatsanwaltschaft ordnet Hausdurchsuchung an

Nach Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes angeordnet. Polizisten begaben sich daraufhin zu der besagten Wohnung im zweiten Stock. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich der Mann, die Wohnungstür freiwillig zu öffnen, woraufhin die Einsatzkräfte die Tür gewaltsam aufbrachen.

Verdächtiger springt aus dem Fenster

Überraschend sprang der Verdächtige aus dem Fenster seiner Wohnung. Draußen entdeckten Polizisten den 41-Jährigen verletzten am Boden liegend. Der Mann war mit zwei Messern bewaffnet, die umgehend sichergestellt wurden. Die Berufsrettung Wien wurde sofort alarmiert und versorgte den Mann notfallmedizinisch, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten keine Waffen nach dem Waffengesetz vorgefunden werden. Allerdings stießen die Einsatzkräfte auf Marihuana, das sichergestellt wurde. Der Mann wird nun wegen des Besitzes von Suchtmitteln angezeigt.