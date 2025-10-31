Polizei entdeckt 80-Jährigen hilflos neben Traktor im Bach

Zufälliger Fund mit Folgen: Eine Polizeistreife entdeckte einen hilflosen 80-Jährigen neben der B130, während sein Traktor zehn Meter entfernt in einem Bach feststeckte.

Ein Polizeistreifenwagen entdeckte am Donnerstagnachmittag zufällig einen verunglückten Senior im Bezirk Grieskirchen. Der 80-jährige Mann lag gegen 15:20 Uhr hilflos am Boden nahe der B130. Er konnte den Beamten weder mitteilen, wie lange er sich bereits in dieser Lage befand, noch was genau geschehen war. Der Verletzte klagte jedoch über erhebliche Schmerzen. Sein Traktor wurde etwa zehn Meter entfernt in der Uferböschung eines Baches gefunden, wo das Fahrzeug hängengeblieben war.

Rettungseinsatz eingeleitet

Die Polizisten versorgten den Verunglückten umgehend mit Erster Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter und ein Notarztteam wurde der betagte Mann per Rettungshubschrauber ins Kepler-Uniklinikum nach Linz transportiert. Zur Bergung des verunglückten Traktors wurden die Feuerwehren aus Haibach ob der Donau und Sankt Agatha alarmiert.

Die Einsatzkräfte zogen das Fahrzeug mit einer Seilwinde aus dem Bachbett und stellten es anschließend sicher ab. Zusätzlich mussten die Feuerwehrleute eine Ölsperre im Gewässer errichten.