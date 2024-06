Polizei kündigt erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Regenbogenparade an

Am Freitag kündigte die Polizei an, dass trotz des Fehlens konkreter Bedrohungen die Sicherheitsmaßnahmen für die Regenbogenparade am Samstag verstärkt werden. Diese Entscheidung basiert auf einer umfassenden Lagebeurteilung hinsichtlich terroristischer und extremistischer Aktivitäten bei öffentlichen Versammlungen.

Sichtbare und verdeckte Sicherheitspräsenz

Das Sicherheitskonzept sieht sowohl eine verstärkte Präsenz von Polizeikräften in Uniform als auch den Einsatz von zivilen Beamten vor. Diese umfangreiche Sicherheitspräsenz zielt darauf ab, für einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltung zu sorgen und allfällige Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Die Polizeibehörden betonen die gute Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und versichern, dass alle erforderlichen Ressourcen für die Sicherheit der Teilnehmenden bereitstehen.

Kontrollen im Pride Village

Für Besucher des „Vienna Pride Village“, welches am Rathausplatz stattfindet, gilt eine Durchsuchungsanordnung gemäß § 41 Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes. Dies bedeutet, dass der Zutritt nur gewährt wird, wenn Besucher einer Kontrolle ihrer Kleidung und mitgeführten Gegenstände zustimmen. Diese Maßnahme soll die Sicherheit aller Anwesenden gewährleisten.

Verkehrseinschränkungen zu erwarten

Teilnehmer und Besucher der Parade sollten sich auf temporäre Verkehrseinschränkungen und Umleitungen im Veranstaltungsbereich sowie den angrenzenden Straßen einstellen. Die Behörden empfehlen, die betroffenen Gebiete möglichst zu meiden. Zudem ist es wahrscheinlich, dass die Zufahrten zu nahegelegenen Garagen während der Zeit des Umzugs nicht nutzbar sein werden.