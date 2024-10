Polizeieinsatz am Westbahnhof: Mann steigt aus U-Bahn aus und wird überfallen

Am Montagabend wurde ein 27-jähriger Mann am Wiener Westbahnhof Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Europaplatzes und begann bereits während der Fahrt in der U-Bahn.

Nach Angaben der Polizei bedrängten drei männliche und eine weibliche Person zunächst den 27-Jährigen in der U-Bahn. Nach dem Ausstieg am Westbahnhof eskalierte die Situation: Die Täter attackierten ihr Opfer mit Faustschlägen und verletzten ihn.

Flucht und Polizeisuche

Während des Übergriffs raubten die Angreifer die Wertgegenstände und Bargeld des Opfers im dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche durch die Polizei konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Ermittlungen laufen noch

Der verletzte Mann wurde auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht, wo er notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend einvernommen wurde. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Informationen liefern können, werden gebeten, sich zu melden.