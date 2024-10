Auto-Preisvergleich: In Österreich zahlt man 26.000 Euro mehr als in Deutschland (VIDEO)

Warum sind Autos und Kfz-Versicherungen in Österreich deutlich teurer als in Deutschland? Ein Vergleich zeigt enorme Preisunterschiede – besonders bei beliebten Modellen wie dem Ford Mustang V8.

Kfz-Versicherungen und Autokaufpreise in Österreich sind seit jeher deutlich höher als in Deutschland. Ein aktueller Vergleich zeigt, dass die Unterschiede nach wie vor gravierend sind. Während in Deutschland beispielsweise die Kfz-Versicherung für einen Ford Mustang V8 bei 660 Euro liegt, müssen österreichische Fahrer für dasselbe Modell 3.750 Euro zahlen. Dieser Preisunterschied zeigt sich auch bei anderen Modellen und lässt sich durch verschiedene Faktoren erklären.

Kfz-Preise am Beispiel Mustang

Auch beim Kaufpreis des Fahrzeugs gibt es enorme Unterschiede. In Deutschland kostet der Ford Mustang V8 rund 59.900 Euro, in Österreich hingegen 86.513 Euro. Solche Preisunterschiede sind vor allem auf Steuern und Abgaben in Österreich zurückzuführen. Beispielsweise beläuft sich die Kfz-Steuer beim Kauf in Österreich auf 3.749 Euro, während diese in Deutschland nur 666 Euro beträgt.

Über einen Zeitraum von zehn Jahren summieren sich die Steuerkosten für österreichische Mustang-Fahrer auf 37.490 Euro, im Vergleich zu lediglich 6.660 Euro in Deutschland. Die hohen Kfz-Steuern und Versicherungskosten in Österreich sind für viele Autofahrer eine Belastung. Auch wenn es Versuche gibt, durch Anbieterwechsel zu sparen, bleibt Österreich bei den Kfz-Kosten im internationalen Vergleich besonders teuer.