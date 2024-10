KOSMO verlost 3×2 Tickets für Bijelo Dugme und Plavi Orkestar

Liebe Rockfans, markiert euch den 9. November rot im Kalender, denn an diesem Abend erwartet euch ein musikalisches Ereignis, das seinesgleichen sucht! Zum ersten Mal stehen die beiden Kultbands Bijelo Dugme und Plavi Orkestar gemeinsam auf einer Bühne – und das nur für diesen besonderen Abend! KOSMO verlost 3×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Bijelo Dugme feiert ihr beeindruckendes 50-jähriges Jubiläum und hat für diesen Anlass einen ganz besonderen Gast eingeladen: Plavi Orkestar! Beide Bands sind wahre Legenden des ehemaligen Jugoslawiens und versprechen eine Show voller Klassiker, die euch mitreißen werden. Bereitet euch auf zeitlose Hits wie „Djurdjevdan“, „Hajdemo u planine“ und „Ako ima Boga“ von Bijelo Dugme sowie auf „Bolje biti pijan nego star“ oder „Suada“ von Plavi Orkestar vor!

HARD FACTS

Datum: Samstag, 9. November 2024

Ort: MULTIVERSUM – Schwechat / Wien, Möhringgasse 2 / 4, 2320 Schwechat, Österreich

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:30 Uhr

Verpasst dieses historische Rock-Event nicht – Bijelo Dugme und Plavi Orkestar werden die Bühne rocken und für Gänsehaut pur sorgen!

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 3×2 Tickets für Plavi Orkestar und Bijelo Dugme in Wien am 9. November 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.