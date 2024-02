Ein Polizeieinsatz in der Steiermark nahm am Sonntagabend eine unerwartete Wendung, als während der Ermittlungen Ausrüstungsgegenstände aus einem unversperrten Dienstfahrzeug entwendet wurden. Die gestohlenen Gegenstände, darunter ballistische Schutzhelme und ein Alkomat, wurden wenige Stunden später am Tatort wieder aufgefunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Es war ein Sonntagabend wie jeder andere in St. Veit in der Südsteiermark – bis eine Rauferei um 20.00 Uhr vier Polizeistreifen auf den Plan rief. Eine Gruppe von mindestens vier Männern im Alter zwischen 23 und 27 Jahren war aneinander geraten, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Während die Beamten damit beschäftigt waren, Erste Hilfe zu leisten und Zeugenaussagen einzuholen, spielte sich im Hintergrund ein weiterer Vorfall ab.

Schutzausrüstung und Alkomat entwendet

Ein oder mehrere Unbekannte nutzten die Gelegenheit und entwendeten aus einem unversperrten Streifenwagen Teile der Schutzausrüstung und andere Einsatzmittel. Der Diebstahl wurde erst nach Abschluss des Einsatzes bemerkt, als die Beamten feststellten, dass ihre Ausrüstung unvollständig war.

Zu ihrer Überraschung fanden die Beamten die gestohlenen Gegenstände wenige Stunden später am Tatort wieder. Dennoch haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen, da das Fehlen der Ausrüstung bei einem möglichen Folgeeinsatz zu gravierenden Problemen hätte führen können.

„Das mag für manche nach einem guten Gag klingen, doch für die Kollegen hätte ein Folgeeinsatz mit fehlender Schutzsausrüstung zu einer ernsten Gefahr werden können“, sagt Markus Lamb, Polizeisprecher in der Steiermark.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straß in der Steiermark unter der Telefonnummer 059133/6175 oder 133 zu melden.

Dieser Vorfall stellt eine ungewöhnliche Situation dar, in der gestohlene Polizeiausrüstung am Tatort wieder auftaucht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Täter ausfindig zu machen und mögliche Konsequenzen für künftige Einsätze zu vermeiden. Die Polizei appelliert an das Bewusstsein der Bürger und hofft auf hilfreiche Hinweise, um den Fall aufklären zu können.