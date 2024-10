Post startet heute mit Sonntagszustellung

Die Österreichische Post führt ein neues Serviceangebot ein, das eine Zustellung von Paketen auch am Sonntag ermöglicht. Dieses Pilotprojekt beginnt in den Wiener Bezirken Innere Stadt, Leopoldstadt, Landstraße und Wieden. Bei erfolgreichem Verlauf könnte es auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

Strategischer Beginn zur Hochsaison

Walter Oblin, der baldige Generaldirektor der Österreichischen Post AG, betonte, dass Kundinnen und Kunden nun ihre Pakete auch am siebten Wochentag erhalten können. „Wir sind in dieser Branche Vorreiter und vereinen die Anforderungen des Marktes mit Innovationskraft“, erklärte Oblin. Der Start des Projekts im Oktober wurde bewusst gewählt. So ist man auf die anstehende Hochsaison um den Black Friday und die Weihnachtszeit vorbereitet. Onlinebestellungen sollen den Menschen so schnell und flexibel wie möglich zugestellt werden, was den Service attraktiver macht.

Logistik unter Zusammenarbeit mit externen Partnern

Für die Sonntagszustellungen wird die Post mit externen Transportunternehmen zusammenarbeiten. Diese erhalten einen speziellen Sonntagszuschlag, und ein Arbeitszeitausgleich ist Teil des Konzepts. Damit die sonntägliche Lieferung keine Überraschung darstellt, werden sie im Voraus per E-Mail oder über die Post-App darüber informiert.

Oblin unterstrich, dass das erfolgreiche Abschließen des Tests eine Erweiterung des Services bereits im ersten Halbjahr 2025 ermöglichen könnte. Diese Initiative ist ein weiterer Schritt der Österreichischen Post, ihren Service zu verbessern.