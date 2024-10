Passantin entdeckt Brand: Acht Personen gerettet (FOTOS)

Am Samstagabend kam es in der steirischen Stadt Weiz zu einem schweren Wohnungsbrand, bei dem acht Menschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten.

Eine aufmerksame Passantin bemerkte gegen 22 Uhr Rauchschwaden, die aus einem Fenster eines Mehrparteienhauses drangen und alarmierte unverzüglich die Feuerwehr.

Schnelles Handeln verhinderte Schlimmeres

Dank des schnellen Eingreifens der rund 30 Einsatzkräfte, die zweieinhalb Stunden mit der Löscharbeit und der Rettung beschäftigt waren, konnten sieben weitere Personen unverletzt aus dem rauchverhangenen Gebäude evakuiert werden.

Ein Atemschutztrupp verschaffte sich Zutritt zur brennenden Wohnung. Sie retteten einen schwerverletzten 60-Jährigen und übergaben ihn dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären. Bisher ist noch nicht bekannt, wie das Feuer in der Erdgeschosswohnung entstand.

Das entschlossene Handeln der Passantin trugen maßgeblich dazu bei, Schlimmeres zu verhindern und die Bewohner zu retten. Das betroffene Wohnhaus wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf seine Sicherheit überprüft, um ein weiteres Gefahrenpotenzial auszuschließen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Weiz mit 28 Mann und 7 Fahrzeugen, die Polizei mit zwei Fahrzeugen und 4 Mann sowie das Rote Kreuz mit 3 Fahrzeugen und 6 Personen.