Preis-Explosion: Eis wird so teuer wie nie!

Die Teuerungswelle erfasst nun auch die Eissalons in der Linzer Innenstadt. Steigende Kosten für Miete, Personal und Verpackungsmaterial zwingen die Betreiber, ihre Preise anzupassen. Die Kunden müssen sich daher auf höhere Preise für ihre geliebten Eiskugeln einstellen. Dies könnte für Unmut unter den Eisliebhabern sorgen.

Toni Salija, Geschäftsführer des bekannten Eiscafés „Dolce“ am Linzer Hauptplatz, bringt die Situation auf den Punkt: „Mieten, Personal, Rohstoffe sind gestiegen. Deshalb müssen wir gezwungenermaßen auch unsere Preise erhöhen.“ Die Liste der gestiegenen Ausgaben ist lang: „Verpackung, Löffel, Tüten, Becher, Styropor-Behälter – alles ist teurer geworden.“ Und auch die Miete für das Lokal ist um rund 400 Euro gestiegen. Lediglich die Energiekosten sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben.

Preisänderung

Zwischen April und September, wenn Salija und seine sieben Mitarbeiter das beliebte Gelato verkaufen, müssen sie sich stets an die Marktgegebenheiten anpassen. „Das ist bei uns spontan. Wir tauschen jede Woche unsere Eissorten aus, und neue kommen dazu“, erklärt Salija. Doch die größte Veränderung wird wohl der Preis sein. „1,80 oder 1,90 Euro wird eine Kugel heuer kosten, da sind wir uns noch nicht sicher“, so der 48-Jährige. Im Vorjahr lag der Preis noch bei 1,60 Euro pro Kugel.

Trotz der Preiserhöhung versichert Salija, dass die Preise während der Saison stabil bleiben werden. „Wir erhöhen unsere Preise während der Saison nicht mehr“, betont er. Doch die Sorge um die Zukunft bleibt. „Wir können nicht ständig hinaufgehen. 3 Euro sind übertrieben. Ich will nicht irgendwann 3 Euro für eine Kugel verlangen“, gibt er zu bedenken. „Dann wird Eis zum Luxus. Für eine Familie mit zwei oder drei Kindern ist das nicht mehr leistbar.“

teure Gastros

Die Teuerung geht auch an anderen Bereichen der Gastronomie nicht vorbei. In einem bekannten Kaffeehaus in der Linzer City kostet mittlerweile ein halber Liter Bier 5,90 Euro. Dagegen hält Salija mit seinem Eiscafé „Dolce“ dagegen: „Bei uns kostet ein halber Liter 4,30 Euro, und das bleibt auch so“, betont er.