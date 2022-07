Preis-Explosion in Kroatien: Pizza kostet 100 Euro! (FOTO)

Die Koronakrise und der Krieg in der Ukraine treiben die Preise in die Höhe und sorgen für eine Rekordinflation. Der Preis, den ein Gast in einer Bäckerei in Kroatien für zwei Pizzen bezahlte, übersteigt die Vorstellungskraft. Lassen wir uns alle abzocken, oder schauen wir vorher auf die Preise?

Unerwartet hohe Restaurant-, Cafe- und Hotelrechnungen sind in diesem Sommer schon zum Alltag geworden, der uns nicht weiter aufregt, aber so etwas haben Sie sicherlich noch nicht gesehen. Ein Mann kaufte in einer Bäckerei in Hvar in Kroatien zwei sogenannte Jumbo-Pizzen. Die unglauliche Rechnung betrug sage und schreibe 800 Kuna, das sind rund 100 Euro!

Eine solche Familienpizza kostet anderswo in Kroatien zwischen 60 und 90 Kuna, also ein Zehntel des Preises, den der leichtsinnige Tourist in Hvar bezahlt hat. Das entspricht in etwa auch den Preisen für vergleichbare Pizzen in Serbien.

Die Inflationsspirale dreht sich weiter, der Krieg in der Ukraine nimmt kein Ende, die Armutsgefährdung steigt und die Welt steuert auf eine Hungerkrise zu. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch jene, die von der Krise profitieren, so auch dieser Ladenbesitzer, der auf leichtsinnige Laufkundschaft wartet. Bevor Sie das nächste Mal blindlings auf einen Laden zusteuern, um Ihren Hunger oder Durst zu stillen, sollten Sie sich die Rechnung dieses Touristen noch einmal vor Augen führen.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch die schlimme Pizza-Rechnung ansehen!