Priester attackiert McDonald’s-Mitarbeiter und will seinen Kopf in Fritteuse stecken

In High Point, North Carolina, wurde ein McDonald’s-Mitarbeiter Opfer eines brutalen Angriffs. Der Täter, ein christlicher Pastor, wurde verhaftet, während sich das Opfer von seinen Verletzungen erholt.

Der Pastor, Dwayne W., ist kein gewöhnlicher Kunde der Fast-Food-Kette. Seine Frau absolvierte dort eine Ausbildung zur Managerin, doch sie stieß offenbar auf Widerstand unter ihren Kollegen. Nach einem Telefonat mit ihrem Ehemann, in dem sie ihre Frustration zum Ausdruck brachte, begab sich der Pastor, der auch als LKW-Fahrer arbeitet, zur Filiale, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Augenzeugen berichten, dass Dwayne W. direkt hinter den Schalter stürmte und einen Mitarbeiter attackierte. Mit mehreren Schlägen und der Drohung, den Kopf des Angestellten in die Fritteuse zu stecken, sorgte er für Angst und Schrecken unter den Anwesenden. Dank der Hilfe von Kollegen konnte sich der Mitarbeiter befreien. Die gesamte Attacke wurde von Sicherheitskameras aufgezeichnet und führte zur sofortigen Festnahme des Pastors durch die herbeigeeilte Polizei.

Mitarbeiter verletzt

Der betroffene Mitarbeiter erlitt Prellungen an der Stirn und dem rechten Auge sowie Kratzer am Hals. Trotz des Eintreffens eines Krankenwagens entschied er sich, mit einem Verwandten selbst ins Krankenhaus zu fahren.

Besitzer entsetzt

In einem Statement äußerte sich der Besitzer der Filiale entsetzt über den Vorfall: „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden hat für uns oberste Priorität. Ich war entsetzt über diese Gewalttat in meinem Restaurant letzte Woche. Wir haben sofort die Strafverfolgungsbehörden gerufen und werden in dieser Angelegenheit weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten.“

Nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 1000 US-Dollar wurde Dwayne W. freigelassen. Er wird sich am 22. Januar vor Gericht verantworten müssen. Seine Frau ist mittlerweile nicht mehr in der McDonald’s-Filiale in High Point tätig.