Problem-Obdachloser würgt Schüler – Polizei machtlos

Seit mehreren Monaten sorgt ein 34-jähriger Obdachloser in Wien-Hernals für Besorgnis unter den Anwohnern. Der Mann, der in der Gegend um den Rupertusplatz in Neuwaldegg lebt, steht unter schwerem Verdacht: Gegen ihn wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt. Unter anderem soll er einen Schüler gewürgt und eine Joggerin angegriffen haben.

Eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Polizei

Der Mann ist den Behörden bereits bekannt. Zuvor geriet er immer wieder in das Blickfeld der Polizei, angeblich soll er auch Kieselsteine auf Passanten geworfen haben. Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Waldegghofgasse, wo der 34-Jährige einen 13-jährigen Buben auf einer Parkbank angegriffen und fest gewürgt haben soll. Der Vater des Schülers hat Anzeige erstattet, die Polizei ist über den Vorfall informiert.

Trotz Bestätigung des Zwischenfalls steht die Polizei jedoch vor rechtlichen Hürden. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion erklärte: „Dem Stadtpolizeikommando sind die Umstände des Tatverdächtigen bekannt. Es wurde und wird mit anderen Stellen eine stetige Kommunikation geführt, um weitere juristische Maßnahmen zu prüfen und in weiterer Folge auch zu ergreifen“. Bisher sind jedoch keine Entscheidungen über konkrete Maßnahmen getroffen worden.

Dringender Handlungsbedarf erkannt

Der Bezirksvorstehung ist das Verhalten des Mannes ebenfalls nicht fremd. Die Bemühungen sowohl des Pfarrgemeinderats der Pfarre Dornbach als auch des Fonds Soziales Wien, dem Obdachlosen zu helfen, blieben bisher ohne nennenswerte Erfolge. Zwischenzeitlich kam es zu weiteren Vorfällen, darunter ein unvermittelter Angriff auf eine Joggerin, der die besorgte Stimmung im Wohnviertel zusätzlich anheizt.

Unter den Anwohnern wächst der Unmut. Viele fordern schnelles Handeln der Behörden, um weiteren Eskalationen vorzubeugen. Die Frage, die im Viertel immer wieder aufkommt: „Muss erst etwas Schlimmeres passieren, bevor jemand etwas unternimmt?“ spiegelt die Verzweiflung vieler wider, die auf eine baldige Lösung hoffen.