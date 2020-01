Prophezeite dieses Spiel das gefährliche Coronavirus? (VIDEO!)

Ein Strategie-Game soll das derzeit kursierende Virus vorhergesagt haben. Immer mehr Spieler erkennen einen Zusammenhang zwischen Spiel und Realität.

In China wurde ein 40 millionenschweres Gebiet weitestgehend abgeschottet, da sich dort bereits knapp 2.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch in Frankreich wurden bereits zwei Fälle der Lungenkrankheit bestätigt. In Deutschland und Wien gibt es derzeit nur Verdachtsfälle – wie KOSMO berichtete.

In der Zwischenzeit erlebt das Spiel „Plague Inc.“ das vor acht Jahren herausgekommen ist ein Comeback und befindet sich in mehreren Ländern auf Platz eins der meistverkauften Spiele – auch in China. Das Ziel des Spieles ist es ein Virus zu kreieren mit dem dann nach und nach die komplette Menschheit ausgelöscht werden soll. Übertragen wird dieses durch

Auf Twitter brodelt es bereits in den Küchen der Verschwörungstheoretiker die meinen: “Irgendwie hört sich das schwer nach Plague Inc. an”, so die verwunderten User.

Die App-Macher selbst versuchen ihr Spiel immer wieder den aktuellen Geschehnissen anzupassen und möglichst realistisch vorzugehen. Im Jahr 2019 wurde das Spiel um das Feature „Impfgegner“ erweitert.

