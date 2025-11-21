Punsch ohne Limit: Wiens erster All-inclusive-Weihnachtsmarkt im Test

Im Wiener Prater hat ein neuartiges Weihnachtsmarkt-Konzept seine Pforten geöffnet. Während die klassische Adventzeit in Wien traditionell mit dem Besuch von Christkindlmärkten verbunden ist, setzt ein Veranstalter nun auf ein innovatives Format: einen All-Inclusive-Weihnachtsmarkt. Das Versprechen klingt verlockend – ein „exklusives Weihnachtsmarkterlebnis”, bei dem kulinarische Genüsse, Getränke und festliche Atmosphäre im Gesamtpaket enthalten sind. Die Idee dahinter: eine Verschmelzung von weihnachtlicher Tradition mit dem Konzept eines modernen Food-Festivals. Um herauszufinden, ob dieses Angebot tatsächlich überzeugt, haben wir den Markt direkt am Eröffnungstag unter die Lupe genommen.

Preisbewusste Alternative

Die Preispolitik auf herkömmlichen Weihnachtsmärkten sorgt bei vielen Besuchern zunehmend für Stirnrunzeln – sechs Euro für einen Becher Punsch, zehn Euro für eine Portion Käsespätzle. Angesichts dieser Entwicklung erscheint das All-Inclusive-Angebot im „Der Garten” an der Prater Hauptallee als willkommene Alternative für preisbewusste Weihnachtsmarkt-Enthusiasten.

