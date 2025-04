„Race Against Dementia“: Michael Schumacher signiert Helm

Schumacher signiert Helm für Demenz-Wohltätigkeitsorganisation. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister unterstützt Jackie Stewarts Initiative mit seiner wertvollen Unterschrift für eine Versteigerung.

Michael Schumacher hat einen besonderen Beitrag für den Kampf gegen Demenz geleistet. Der siebenfache Formel-1-Champion unterzeichnete einen Helm, der nun für den guten Zweck unter den Hammer kommt. Die Versteigerung unterstützt die Wohltätigkeitsorganisation „Race Against Dementia“, ein Herzensprojekt des dreifachen Weltmeisters Jackie Stewart, dessen Ehefrau Helen an dieser tückischen Krankheit leidet.

Wie die Daily Mail berichtet, gelang es Schumacher, mit Unterstützung seiner Frau Corinna sein charakteristisches Kürzel M.S. auf den Helm zu setzen. Stewart bestätigte die Echtheit der Unterschrift und erklärte gegenüber der Daily Mail: „Es ist wunderbar, dass Michael den Helm für dieses wertvolle Ziel unterschreiben konnte – eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt.“

Schumis Schicksal

Der signierte Helm wird im Rahmen des Großen Preises von Bahrain präsentiert. Zur Erinnerung: Der Rekordweltmeister verunglückte im Dezember 2013 schwer bei einem Skiunfall in den französischen Alpen.

Seither wird Schumacher in seinem Anwesen in der Schweiz am Genfer See rund um die Uhr medizinisch betreut.