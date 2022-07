Rada schockiert: Milan Stankovic will enthaltsam bleiben

Es ist bekannt, dass der Sänger Milan Stankovic seinen Glauben streng lebt, doch jetzt hat er es übertrieben.

Die berühmte Sängerin Rada Manojlovic wurde erneut enttäuscht. Milan will mit ihr keinen Sex haben, weil er fastet. Ein serbisches Medium berichtet, dass Stankovic vom 20. Juni bis 11. Juli zu Ehren der Hl. Apostel streng gefastet hat, er sagte Rada jedoch, dass er weiter fasten werde, weil es ihm gefällt, was bedeutet, dass sie noch bald keinen Sex haben werden.

Rada machte sich Sorgen und sprach mit Milan über ihre Bedenken, berichtet das Medium. Sie soll Angst haben, dass es für ihn nur eine Ausrede war, damit sie sich nicht körperlich nahe kommen. Er soll kritisiert haben, dass sie daran überhaupt denkt und erklärte ihr, dass es eine Sünde ist zu denken, dass er den Glauben benutzt, um ihr auszuweichen, so die Quelle.

Das Fasten gefalle ihm so sehr, dass er sogar plant, in ein Kloster in Budva zu gehen, wo er zwei Wochen verbringen wird. Das war keine gute Nachricht für Rada, denn am 14. August beginnt die Fastenzeit zu Mariä Himmelfahrt, die zwei Wochen dauert, weshalb sie besorgt sei, dass er alles kombinieren würde. Milan sagte ihr, dass er nicht darüber reden wolle und dass er eine Entscheidung getroffen habe, und bat sie, ihn zu respektieren und zu verstehen.

Das serbische Medium erfährt, dass ihre Beziehung bald enden wird, weil Rada keine Geduld mehr hat und denkt, dass Milan übertreibt.