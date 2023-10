Radikale WhatsApp-Änderung: User brauchen bald keine Telefonnummer mehr

WhatsApp, der populäre Messaging-Dienst und Teil des Meta-Konzerns, plant eine revolutionäre Neuerung in der Welt der digitalen Kommunikation. Im Mittelpunkt der Änderung steht ein sensibles Thema, das Millionen von Nutzern betrifft – die Sichtbarkeit der Telefonnummer.

Bisher war es so, dass jeder Teilnehmer eines Gruppenchats die Telefonnummern aller anderen Mitglieder einsehen konnte, eine Praxis, die zwar bequem, aber aus Datenschutzgründen bedenklich ist. Vor allem in großen Gruppen, in denen sich die Mitglieder oft nicht persönlich kennen, kann dies zu unerwünschten Situationen führen.

Doch das soll sich bald ändern. Wie die Webseite „WABetainfo“ berichtet, arbeitet WhatsApp an einem System zur Einführung von individuellen Nutzernamen. Anstatt der Telefonnummer soll in Zukunft der Username als Identifikator dienen. Dieser ist nur für diejenigen sichtbar, die ihn kennen oder von dem jeweiligen Nutzer erhalten haben. Damit entfällt auch das Notieren oder Merken von Telefonnummern.

Einführung von Usernamen

Die Einführung von Usernamen hat einen weiteren Vorteil: Sie erschwert den Missbrauch der Telefonnummer durch Adressenhändler oder Betrüger, die versuchen könnten, Kontakt zu ihren potenziellen Opfern aufzunehmen. Die Verknüpfung zwischen der Telefonnummer und dem Usernamen wird dann nur noch vom Messenger-Dienst selbst hinterlegt und kann von den Kontakten nicht mehr ausgelesen werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Updates ist die Beibehaltung der „Ende-zu-Ende“-Verschlüsselung. Diese wird auch in Zukunft allen Chats zugrunde liegen und für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Bevor das Update für alle Nutzer verfügbar gemacht wird, wird es zunächst in mehreren Beta-Testreihen geprüft. Der erste Testlauf wird mit der Android-Version 2.23.11.15 durchgeführt. Eine Version für iOS-Nutzer wird traditionell etwas später veröffentlicht.