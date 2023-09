RAF Camora eröffnet HIER ein weiteres Tattoo-Studio!

Von der Musikszene zum Unternehmertum: RAF Camora, erfolgreicher Rapper und Visionär, setzt seinen Siegeszug fort. Der Wiener, der sich bereits als Inhaber des Tattoo- und Barber-Studios „R.“ in der österreichischen Hauptstadt einen Namen gemacht hat, erweitert nun sein Imperium.

RAF Camora, der mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci heißt, hat sich im Laufe seiner Karriere nicht nur als Musiker, sondern auch als erfolgreicher Geschäftsmann etabliert. Erst kürzlich hat er sein Tattoo- und Barber-Studio „R.“ im neunten Wiener Gemeindebezirk einer umfassenden Optimierung unterzogen. Doch der Rapper ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Stattdessen hat er bereits den nächsten Coup geplant: die Eröffnung eines weiteren Studios in der Wolf-Dietrich-Straße in Salzburg.

Doch das ist noch nicht alles. Neben seiner Musikkarriere und seinen Tattoo- und Barber-Studios hat RAF Camora auch eine eigene Modemarke und eine Vodka-Marke ins Leben gerufen. Doch sein Herzensprojekt bleibt das Studio „R.“. Zusammen mit dem Geschäftsführer Moritz Sageder plant er, in den kommenden Jahren weitere Filialen in der gesamten DACH-Region zu eröffnen.

exklusive Pre-Party

Um den bedeutenden Schritt in Salzburg gebührend zu feiern, lädt RAF Camora kommenden Freitag zu einer exklusiven Pre-Party im angesagten Salzburger Innenstadtclub C-Beats ein. Doch die eigentliche Attraktion erwartet die Besucher am darauffolgenden Tag: die offizielle Eröffnung des neuen „R.“-Shops. Ab 14 Uhr können Tattoo- und Barber-Enthusiasten das neue Studio in Augenschein nehmen. RAF Camora verspricht ein unvergessliches Erlebnis.