Razzia: Grinch schnappt Drogenhändler (VIDEO)

Die peruanische Polizei nahm mehrere Drogenhändler fest, nachdem ein Polizist sich als Grinch verkleidete. Bei der Razzia wurden große Mengen Kokain und Drogenproduktionsmittel sichergestellt.

Am vergangenen Wochenende hat die peruanische Polizei einen bemerkenswerten Einsatz erfolgreich abgeschlossen, bei dem mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen wurden. Der Einsatz wurde von der Spezialeinheit „Green Squadron“ durchgeführt und erregte besonderes Aufsehen durch die kreative Tarnung eines der Beamten, der sich als die bekannte Weihnachtsfigur Grinch verkleidet hatte.

Undercover Grinch

Der als Grinch auftretende Polizist nutzte die Weihnachtszeit, um unerkannt in der Nachbarschaft zu operieren. Durch seine Teilnahme an einer dort stattfindenden weihnachtlichen Aktion konnte die Präsenz des Polizeiteams diskret im Hintergrund gehalten werden, was es den Beamten ermöglichte, die Verdächtigen ohne Vorwarnung zu überrumpeln.

Erfolgreiche Razzia

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten sicherte die Polizei erhebliche Mengen Kokain. Zudem wurden Präzisionsinstrumente gefunden, die vermutlich für die Produktion und den Handel von Drogen verwendet wurden. Diese Funde unterstreichen die Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit der Operation.

Die peruanischen Behörden hoben die unkonventionelle Verkleidung als Schlüssel zum Erfolg des Einsatzes hervor. Die „Green Squadron“ ist bekannt für ihre innovativen Strategien und unorthodoxen Ansätze, um kriminellen Netzwerken effizient entgegenzutreten.