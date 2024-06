Detonationen in Wien Favoriten: Polizei rätselt noch!

Am Dienstagvormittag erlebte die Buchengasse im Wiener Bezirk Favoriten große Aufregung, als lautstarke Detonationen, die an Schüsse erinnerten, Anrainer und Passanten in Schrecken versetzten.

Ein Gast in einem nahegelegenen Café berichtete, zwei Explosionen gehört zu haben, die seiner Meinung nach zu laut waren, um von einer Schreckschusspistole zu stammen. Ein weiterer Zeuge meinte sogar, drei bis vier solcher Knalle wahrgenommen zu haben. Die Polizei rückte umgehend, inklusive der Sondereinheit WEGA, in vollem Einsatz gearbeitet aus und sicherte unverzüglich den Bereich um das fragliche Gebäude.

Geschäfte schließen während Polizeieinsatz

Die Sicherheitskräfte forderten die Geschäftsinhaber in der Umgebung auf, während der Durchsuchung eines spezifischen Hauses – erkennbar an einer Deutschland-Fahne, die vor einem der oberen Fenster wehte – ihre Türen geschlossen zu halten und sich im Inneren aufzuhalten. Die Absperrungen wurden letztlich um 12.17 Uhr wieder aufgehoben, nachdem die Polizei in mehreren Wohnungen des Hauses nach der Ursache der Detonationen gesucht, jedoch keine auffälligen Funde gemacht hatte.

Polizei-Sprecher Philipp Haßlinger erklärte, dass trotz intensiver Suche kein Beweismaterial gefunden wurde und die Herkunft der lautstarken Geräusche weiterhin unbekannt bleibt. Die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Hinweise, die zur Aufklärung der Vorfälle beitragen könnten.

Die Untersuchung bleibt offen, und die Behörden hoffen auf Informationen aus der Bevölkerung, die Licht ins Dunkel dieser beunruhigenden Vorfälle bringen können.