Real Madrid-Kicker konvertiert zum Islam wegen Serbin

Jota Peleteiro, der ehemalige Fußballspieler des Reserveteams von Real Madrid, hat einen bedeutenden Schritt in seinem Leben gemacht. Er hat zum Islam konvertiert, beeinflusst durch seine Partnerin, das serbische Model Ajla Etemovic, und seinen Geschäftsfreund Faisal Buresli.

Peleteiro, geboren in Pobra da Karaminjal, hat während seiner Karriere für viele bekannte Clubs gespielt, darunter Celta, wo er die Jugendkategorien durchlief, das B-Team von Real, Eibar, Brentford, Birmingham und Aston Villa, bis hin zu Alaves. Im Jahr 2021 beendete er seine Karriere in Spanien.

Seine Entscheidung zum Glaubenswechsel wurde von der spanischen AS berichtet. Peleteiro hat diesen Schritt wegen seiner aktuellen Partnerin Ajla Etemovic gemacht, einem Model aus Novi Pazar. „Es war immer mein Wunsch, eine Spur auf der Erde zu hinterlassen. Ein Vorbild zu sein und zu versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, sagte der ehemalige Fußballer vor einigen Tagen gegenüber ABC.

Sein Freund Faisal Buresli aus Kuwait und viele andere aus der islamischen Gemeinschaft wünschten ihm Glück. Buresli spielte eine entscheidende Rolle bei Peleteiros Entscheidung, da er ihm den Islam und die Bräuche während seiner Geschäftsreisen in Kuwait und den umliegenden Ländern näher brachte.

Jotas ehemalige Frau Jessica Bueno äußerte jedoch Bedenken darüber, wie seine neue religiöse Ausrichtung ihre beiden Kinder beeinflussen wird. Spanische Medien berichten, dass Peleteiro seine Entscheidung bereits vor zwei Monaten seiner ehemaligen Frau und seinen Kindern mitgeteilt hat.

Etemovic, geboren 1991, hat schon lange als Model gearbeitet und in einigen der größten Modezentren wie Mailand, Paris und New York gearbeitet. Sie lebt derzeit in Amsterdam, Niederlande. Nachdem sie öffentlich ihre Beziehung zu Peleteiro im Oktober letzten Jahres bekannt gegeben hatte, löschte sie ihren Social-Media-Account.

Peleteiros Entscheidung zum Glaubenswechsel markiert einen neuen Abschnitt in seinem Leben nach einer beeindruckenden Fußballkarriere.