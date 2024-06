Regenbogenparade: Das müssen Autofahrer beachten.

Im Juni beleben die Feierlichkeiten zum Pride Month Wien, mit der heutigen Regenbogenparade als Höhepunkt. Allerdings stellen die für die Veranstaltung angekündigten ausgiebigen Straßensperrungen die Verkehrsteilnehmer vor Herausforderungen.

Beginn und Zugweg der Parade

Die erste Sperrung des Wiener Rings ist für etwa 08:30 Uhr geplant, beginnend von der Operngasse bis zur Schottengasse. Der Startpunkt der Parade ist am Rathausplatz gegen Mittag, von wo aus sie, entgegen der üblichen Fahrtrichtung, vorbei an wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Parlament, der Staatsoper und der Urania bis zum Franz-Josefs-Kai verläuft. Anschließend bewegt sie sich vorbei an Börse und Universität zurück zum Ausgangspunkt. Die Ankunft am Rathausplatz wird zwischen 16:00 und 17:00 Uhr erwartet, während die Feierlichkeiten bis etwa 22:00 Uhr fortgesetzt werden sollen.

Verkehrliche Auswirkungen

Die Veranstaltung führt zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auf der Route der „Zweierlinie“ sowie auf Nebenstrecken wie der Roßauer Lände, Untere und Obere Donaustraße und entlang der Prinz-Eugen-Straße und Wiedner Hauptstraße. Der ÖAMTC empfiehlt, die gesperrten Bereiche großräumig zu umfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Anpassungen sind auch bei den Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D sowie bei innerstädtischen Buslinien zu erwarten, die umgeleitet oder verkürzt werden.

ÖAMTC und sein Bekenntnis zur Vielfalt

Die Regenbogenparade, ein Kernstück der Vienna Pride, trägt das Motto „Pride is a Demonstration“ und betont die Bedeutung von Akzeptanz und Gleichberechtigung der LGBTQIA+-Community. Durch seine Teilnahme unterstreicht der ÖAMTC die Wichtigkeit von Diversität und Inklusion und zeigt sich als Vorreiter in Sachen gesellschaftlicher Verantwortung. Gemäß seinen Statuten verpflichtet sich der größte Mobilitätsclub Österreichs zur Chancengleichheit und erkennt die Bedeutung von Vielfalt als einen seiner zentralen Unternehmenswerte an.