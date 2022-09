Regengüsse und Sturmböen ruinieren Balkan-Hochzeit (VIDEO)

Ein voll ausgestattetes Hochzeitszelt samt Tischen und Sitzbänken steht für die Hochzeitsgäste bereit, auf den Tischen liegen frisch gebügelte, weiße Tischtücher, sie sind mit Tellern, Gläsern und glänzendem Besteck gedeckt. Nur noch ein kurzes Gebet an den Himmel, dass es nicht zu regnen beginnt. Das ist die Ausgangslage vor einer Hochzeitsfeier, die in einem Video festgehalten wird, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert.

Genau das Befürchtete trat jedoch ein. Die Hochzeitsfeier wurde zum Leidwesen der Brautleute und ihrer Gäste von einem heftigen Unwetter unterbrochen. Wie einige Hochzeitsgäste mit ihren Kameras einfingen, mussten die Gastgeber das Zelt festhalten, damit es nicht von Sturmböen hochgerissen wurde oder unter dem Gewicht des strömenden Regens nachgab.

Das Video zeigt ein Dutzend Männer, die auf den bereits gedeckten Tischen und Bänken stehend die Metallkonstruktion des Hochzeitszelts festhalten, während der Regen niederprasselt und zwischen den Planen Regenströme in das Zelt hineinplatzen. Ein paar Helfer hängen sogar an den Metallstäben, um das Zelt am Boden zu halten und sein Abheben zu verhindern.

Die anwesenden Hochzeitsgäste beobachteten schockiert und ungläubig das Geschehen, das die Hochzeitsfeier jäh zum Erlahmen gebracht hatte.

