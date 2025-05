Regnerischer Mai-Start in Wien: Kühl und bewölkt

Nach dem sonnigen Wochenende begrüßt uns der Montag in Wien mit einer deutlichen Wetteränderung. Die Hauptstadt erwacht heute unter einer dichten Wolkendecke, und die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage sind einer kühleren, feuchteren Luftmasse gewichen. Der Mai zeigt sich von seiner wechselhaften Seite – ein klassisches Beispiel für das Sprichwort „April, April, der macht was er will“ – nur dass wir bereits im Mai sind.

Wetter in Wien und Umgebung

In Wien erleben wir heute einen regnerischen Start in die neue Woche. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen bei etwa 12 Grad und werden im Tagesverlauf kaum ansteigen. Der Himmel präsentiert sich stark bewölkt mit einer Bewölkung von über 90 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der anhaltende Niederschlag, der uns den ganzen Tag über begleiten wird – zunächst als Sprühregen, später in Form von Regenschauern.

Die Wienerinnen und Wiener sollten heute unbedingt einen Regenschirm mitnehmen, denn es liegt eine offizielle Niederschlagswarnung vor. Der Wind weht aus nördlicher Richtung mit Geschwindigkeiten um 9 km/h am Vormittag, was die gefühlte Temperatur noch etwas kühler erscheinen lässt.

Im Detail sieht der Tagesverlauf für Wien wie folgt aus:

Am frühen Morgen (5-7 Uhr): 11 Grad mit Sprühregen und einer Bewölkung von über 90%

Vormittag: Weiterhin Sprühregen bei Temperaturen um 12 Grad

Nachmittag: Regenschauer bei maximal 12 Grad

Abend: Anhaltend bewölkt mit leichtem Regen

Für die Wiener Bezirke wie Margareten zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei hier der Niederschlag am Vormittag möglicherweise etwas schwächer ausfallen könnte.

Wetter in ganz Österreich

Ostösterreich: Die Wetterlage in Wien ist repräsentativ für den gesamten Osten des Landes. Niederösterreich und das Burgenland erleben ebenfalls einen kühlen, regnerischen Tag mit Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Die Niederschläge ziehen sich durch den gesamten Tag, wobei es am Nachmittag zu stärkeren Regenschauern kommen kann.

Südösterreich: In der Steiermark und Kärnten zeigt sich das Wetter ähnlich unbeständig. Nach den warmen Tagen der Vorwoche mit Temperaturen bis zu 30 Grad folgt nun ein deutlicher Temperatursturz. Besonders im Grazer Becken sind vereinzelt Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen heute bei etwa 15 Grad.

Westösterreich: In Tirol, Vorarlberg und Salzburg ist es besonders kühl. In höheren Lagen kann es sogar zu leichtem Schneefall kommen, wie am Brenner mit etwa 3 Grad. In den Tälern liegen die Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad, begleitet von Regenschauern.

Zentralösterreich: Oberösterreich befindet sich im Übergangsbereich und erlebt einen Mix aus Regen und kühleren Temperaturen um die 10 Grad. Auch hier hat der Temperatursturz nach den sommerlichen Tagen Ende letzter Woche für einen deutlichen Wetterumschwung gesorgt.

Wettertrend für die kommenden Tage

Für morgen, Dienstag, den 6. Mai, deutet sich eine leichte Besserung an. Die Prognose zeigt bedeckten Himmel, aber weniger Niederschlag bei Temperaturen um 17 Grad in Wien. Die Bewölkung bleibt zwar bestehen, aber die Regenschauer sollten nachlassen.

Für Mittwoch zeichnet sich eine weitere Stabilisierung des Wetters ab, wobei die Temperaturen langsam wieder ansteigen könnten. Der Blick auf den weiteren Maiverlauf lässt vermuten, dass wir uns auf ein wechselhaftes Wetter einstellen müssen, bevor der prognostizierte heiße Sommer 2025 tatsächlich Einzug hält.

KOSMO-Wettertipp

Bei diesem nasskalten Wetter empfehlen wir nicht nur wasserfeste Kleidung, sondern auch eine Tasse heißen Tee oder Kaffee für unterwegs. Die Kombination aus Nässe und kühlen Temperaturen kann das Immunsystem belasten – ein guter Tag, um die Vitaminvorräte aufzustocken und vielleicht die Planung für die kommenden, wärmeren Sommertage zu beginnen. Denn eines ist sicher: Nach den Prognosen verschiedener Wetterdienste steht uns ein besonders heißer Sommer 2025 bevor.